Перу - Данія: де дивитися матч ЧС-2018

16 червня відбудеться матч 1-го туру ЧС-2018 у групі С між збірними Перу та Данії.

Гра розпочнеться о 19:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.

Також у рамках цього квартету 16 червня Франція зустрінеться із Австралією.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.