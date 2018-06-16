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16.06.2018  13:45

Швеція - Корея: анонс матчу ЧС-2018

 

18 червня відбудеться матч у групі E на чемпіонаті світу між збірними Кореї та Швеції. 

Гра розпочнеться о 15:00 на стадіоні Ніжній Новгород. 

Також у цій групі напередодні зустрінуться збірні Німеччини та Мексики

Корейці пробилися на ЧС-2018 завдяки другому місцю у групі А фінальної стадії кваліфікації в Азії. Азійські тигри пропустили вперед Іран.

Шлях шведів на Мундіаль був значно важчим: друге місце у групі з Францією, потім стикові ігри з Італією. Проте навіть без Златана Ібрагімовича жовто-сині достойно вийшли із цих протистоянь. Усе вирішив гол Якоба Юханссона у першому поєдинку. У матчі-відповіді італійці так і не спромоглися вразити ворота суперника. Цікаво, що Юханссон травмувався у тій грі, отримавши пошкодження зв'язок коліна та так і не встиг відновитися до ЧС-2018. 

Корея

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 9

Найвище досягнення: 4-е місце на ЧС-2002 

Швеція

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 11

Найвище досягнення: срібло у 1958-му році. 

Корея - Швеція

18 червня, 15:00. Ніжній Новгород. Стадіон Ніжній Новгород-Арена.

Орієнтовні склади

Корея: Кім Син Гю, Лі Ен, Кім Ен Гвон, Юн Ен Сон, О Бан Сок, Пак Чу Хо, Лі Син Ун, Кі, Сун Ен, Ку Джа ЧохльСон Хен Мін, Хван Хі Чхан.  

Швеція: Ольсен, Лустіг, Гранквіст, Ліндельоф, Ольссон, Екдаль, Ларссон, Классон, Форсберг, Гвідетті, Берг. 

Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





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