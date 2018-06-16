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221 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 14:21
Мбаппе став автором унікального досягнення
|Кіліан Мбаппе / Твіттер ФІФА
Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, що зіграв на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Gracenote Live.
At 19 years and 178 days, Kylian Mbappé is the youngest player to represent France in a #WorldCup match, breaking the record set by Bruno Bellone (20-118) in 1982. #FRA #FRAAUS— Gracenote Live (@GracenoteLive) 16 червня 2018 р.
Форвард ПСЖ з'явився в стартовому складі триколірних в першому матчі групової стадії ЧС-2018 проти Австралії.
Мбаппе вийшов на поле у віці 19 років і 178 днів.
Колишній рекорд був встановлений Брюно Беллона, який на ЧС-тисяча дев'ятсот вісімдесят два зіграв у віці 20 років і 118 днів.
Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша.
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