Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
221 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
16.06.2018  14:21

Мбаппе став автором унікального досягнення

Кіліан Мбаппе / Твіттер ФІФА


Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, що зіграв на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Форвард ПСЖ з'явився в стартовому складі триколірних в першому матчі групової стадії ЧС-2018 проти Австралії.

Мбаппе вийшов на поле у віці 19 років і 178 днів.

Колишній рекорд був встановлений Брюно Беллона, який на ЧС-тисяча дев'ятсот вісімдесят два зіграв у віці 20 років і 118 днів.

Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша.





Читай також
Мбаппе розповів про серйозність своєї травми
Мбаппе знущається над захистом росіян та забиває між ніг голкіперу. ВІДЕО
Мбаппе забиває в ворота збірної Росії. ВІДЕО
Дубль Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі 31-го туру чемпіонату Франції
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
15:21
ЧС-2018. Аргентина - Швейцарія: стартові склади команд
14:53
ЧС-2018. Французи здобули важку перемогу на старті ЧС-2018 над австралійцями
14:45
ЧС-2018. Прогноз і ставки на матч Аргентина - Ісландія, ЧС-2018, 16 червня
14:36
ЧС-2018. Система VAR в дії: Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО
14:21
ЧС-2018. Мбаппе став автором унікального досягнення
13:59
Футбол. Зіркою Динамо цікавиться бельгійський Стандард
13:45
ЧС-2018. Швеція - Корея: анонс матчу ЧС-2018
13:28
ЧС-2018. Колишній президент Бразилії коментуватиме гру Бразилія - Швейцарія з тюрьми
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!