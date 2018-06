Мбаппе став автором унікального досягнення

Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, що зіграв на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Gracenote Live.

At 19 years and 178 days, Kylian Mbappé is the youngest player to represent France in a #WorldCup match, breaking the record set by Bruno Bellone (20-118) in 1982. #FRA #FRAAUS