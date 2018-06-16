Мбаппе став автором унікального досягнення

Кіліан Мбаппе / Твіттер ФІФА



Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції, що зіграв на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Gracenote Live.

At 19 years and 178 days, Kylian Mbappé is the youngest player to represent France in a #WorldCup match, breaking the record set by Bruno Bellone (20-118) in 1982. #FRA #FRAAUS — Gracenote Live (@GracenoteLive) 16 червня 2018 р.

Форвард ПСЖ з'явився в стартовому складі триколірних в першому матчі групової стадії ЧС-2018 проти Австралії.

Мбаппе вийшов на поле у віці 19 років і 178 днів.

Колишній рекорд був встановлений Брюно Беллона, який на ЧС-тисяча дев'ятсот вісімдесят два зіграв у віці 20 років і 118 днів.

Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша.