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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 12:08
Франція - Австралія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Франції та Австралії на матч першого туру чемпіонату світу.
Франція: Льоріс - Павар, Варан, Умтіті, Ернандес, Погба, Толіссо, Канте, Грізманн, Мбаппе, Дембеле.
Австралія: Райан - Мілліган, Бехич, Рісдон, Сейнсбері, Муй, Єдинак, Рогич, Лекі, Круз, Наббут.
The teams are in for #FRAAUS 👀 pic.twitter.com/fnrkT1Iar9— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 червня 2018 р.
Матч розпочнеться о 13:00
Нагадаємо, що це перший матч у групі С.
Інший матч у групі Перу - Данія, відбудеться сьогодні, 16 червня о 19:00.
Напередодні, хет-трик Кріштіану Роналду приніс нічию у грі з Іспанією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій