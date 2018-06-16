Франція - Австралія: стартові склади команд на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади збірних Франції та Австралії на матч першого туру чемпіонату світу.

Франція: Льоріс - Павар, Варан, Умтіті, Ернандес, Погба, Толіссо, Канте, Грізманн, Мбаппе, Дембеле.

Австралія: Райан - Мілліган, Бехич, Рісдон, Сейнсбері, Муй, Єдинак, Рогич, Лекі, Круз, Наббут.

Матч розпочнеться о 13:00

Нагадаємо, що це перший матч у групі С.

Інший матч у групі Перу - Данія, відбудеться сьогодні, 16 червня о 19:00.

Напередодні, хет-трик Кріштіану Роналду приніс нічию у грі з Іспанією.

Прогноз на матч Франція - Австралія.