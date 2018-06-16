Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша

Кріштіану Роналду

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив досягнення екс-футболіста збірної Угорщини Ференца Пушкаша, з яким тепер ділить європейський рекорд.

Форвард оформив хет-трик у стартовому матчі ЧС-2018 проти Іспанії (3: 3).

33-річний Роналду довів свій бомбардирський рахунок у національній команді до 84 голів.

Більше Португальця та Пушкаша забив тільки колишній нападник збірної Ірану Алі Даеї - 109 м'ячів.

Нагадуємо, що Роналду встановив черговий рекорд у матчі з Іспанією.

До цього повідомлялося, що гра португальця вразила навіть наставника іспанської збірної.