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222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 00:30
Роналду повторив унікальне досягнення легендарного Пушкаша
|Кріштіану Роналду
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив досягнення екс-футболіста збірної Угорщини Ференца Пушкаша, з яким тепер ділить європейський рекорд.
Форвард оформив хет-трик у стартовому матчі ЧС-2018 проти Іспанії (3: 3).
33-річний Роналду довів свій бомбардирський рахунок у національній команді до 84 голів.
Більше Португальця та Пушкаша забив тільки колишній нападник збірної Ірану Алі Даеї - 109 м'ячів.
Нагадуємо, що Роналду встановив черговий рекорд у матчі з Іспанією.
До цього повідомлялося, що гра португальця вразила навіть наставника іспанської збірної.
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