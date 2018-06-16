Система VAR в дії: Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО

Антуан Грізманн

Лідер збірної Франції Антуан Грізманн став автором першого голу с пенальті на чемпіонатах світу, який призначили після відеповтору.

На 56-й хвилині матчу Франція - Австралія захисник австралійців Джош Рісдон збив у штрафному майданчику нападника триколірних Антуана Грізманна.

Рефері Андрес Кунья вирішив звернутися до системи Відеодопомога арбітрам (VAR) і, подивившись повтор епізоду, вирішив призначити 11-метровий.

Відео голу на нашому Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що інший француз Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем триколірних, що зіграв на ЧС.