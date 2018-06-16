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161 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 14:36
Система VAR в дії: Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО
|Антуан Грізманн
Лідер збірної Франції Антуан Грізманн став автором першого голу с пенальті на чемпіонатах світу, який призначили після відеповтору.
На 56-й хвилині матчу Франція - Австралія захисник австралійців Джош Рісдон збив у штрафному майданчику нападника триколірних Антуана Грізманна.
Рефері Андрес Кунья вирішив звернутися до системи Відеодопомога арбітрам (VAR) і, подивившись повтор епізоду, вирішив призначити 11-метровий.
Відео голу на нашому Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що інший француз Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем триколірних, що зіграв на ЧС.
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