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16.06.2018  14:36

Система VAR в дії: Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО

Антуан Грізманн

Лідер збірної Франції Антуан Грізманн став автором першого голу с пенальті на чемпіонатах світу, який призначили після відеповтору.

На 56-й хвилині матчу Франція - Австралія захисник австралійців Джош Рісдон збив у штрафному майданчику нападника триколірних Антуана Грізманна.

 

Рефері Андрес Кунья вирішив звернутися до системи Відеодопомога арбітрам (VAR) і, подивившись повтор епізоду, вирішив призначити 11-метровий.

Відео голу на нашому Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що інший француз Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем триколірних, що зіграв на ЧС.





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