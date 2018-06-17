Уболівальник Саудівської Аравії заплатив 500 доларів за таксі в Москві

Фанат Саудівської Аравії переплатив за послуги таксі в Москві після матчу Росія - Саудівська Аравія (5:0).

Про це повідомляє Р-Спорт з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Після матчу вболівальник з Саудівської Аравії викликав таксі до готелю. За його словами, він домовився з таксистом заплатити за проїзд 3 тисячі рублів, але після закінчення поїздки з його банківської картки списали майже 30 тисяч рублів, після цього він звернувся до правоохоронних органів", – повідомляє джерело.

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