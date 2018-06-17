Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 20:36
Уболівальник Саудівської Аравії заплатив 500 доларів за таксі в Москві
Фанат Саудівської Аравії переплатив за послуги таксі в Москві після матчу Росія - Саудівська Аравія (5:0).
Про це повідомляє Р-Спорт з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
"Після матчу вболівальник з Саудівської Аравії викликав таксі до готелю. За його словами, він домовився з таксистом заплатити за проїзд 3 тисячі рублів, але після закінчення поїздки з його банківської картки списали майже 30 тисяч рублів, після цього він звернувся до правоохоронних органів", – повідомляє джерело.
Нагадаємо, що Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття чемпіонату світу в Росії. ФОТО.
Читай також
Останні публікації
17.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій