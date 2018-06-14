Росія розгромила Саудівську Аравію на старті ЧС-2018





14 червня в Москві розпочався чемпіонат світу-2018 з футболу.

У дебютному матчі збірна Росії переконливо перемогла збірну Саудівської Аравії. Роісяни забили два голи в першому таймі і три - в другому.

Цікаво, що Чєришев і Дзюба забили свої голи після виходу на заміну.

Нагадаємо, що Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі.

Також повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

14 червня

Росія - Саудівська Аравія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 12 Газінскій, 2:0 - 43 Чєришев, 3:0 - 71 Дзюба, 4:0 - 90 Чєришев, 5:0 - 90 Головін