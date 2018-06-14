Росія розгромила Саудівську Аравію на старті ЧС-2018
14 червня в Москві розпочався чемпіонат світу-2018 з футболу.
У дебютному матчі збірна Росії переконливо перемогла збірну Саудівської Аравії. Роісяни забили два голи в першому таймі і три - в другому.
Цікаво, що Чєришев і Дзюба забили свої голи після виходу на заміну.
Нагадаємо, що Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі.
Також повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
14 червня
Росія - Саудівська Аравія 5:0 (2:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 12 Газінскій, 2:0 - 43 Чєришев, 3:0 - 71 Дзюба, 4:0 - 90 Чєришев, 5:0 - 90 Головін
#RUS 5-0 #KSA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Все! Матч открытия #ЧМ2018 завершился уверенной победой сборной страны-хозяйки турнира. Дубль на счету Дениса Черышева!⚽️⚽️#RUSKSA pic.twitter.com/avKtbO05J1
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