Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
477 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 22:15
Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття чемпіонату світу в Росії. ФОТО
|Роббі Вільямс
Британський співак Роббі Вільямс виступив на відкритті чемпіонату світу-2018 в Росії та відзначився неоднозначним жестом на камеру.
В мережі з'явилось фото, на якому Вільямс під час свого виступу показує середній палець в одну з камер, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію.
Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.
Читай також
Останні публікації
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
14.06.2018
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій