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14.06.2018  22:15

Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття чемпіонату світу в Росії. ФОТО

Роббі Вільямс

Британський співак Роббі Вільямс виступив на відкритті чемпіонату світу-2018 в Росії та відзначився неоднозначним жестом на камеру.

В мережі з'явилось фото, на якому Вільямс під час свого виступу показує середній палець в одну з камер, пише Футбол 24.

 

Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію.

Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.





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