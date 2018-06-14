Роббі Вільямс показав непристойний жест на церемонії відкриття чемпіонату світу в Росії. ФОТО

Роббі Вільямс

Британський співак Роббі Вільямс виступив на відкритті чемпіонату світу-2018 в Росії та відзначився неоднозначним жестом на камеру.

В мережі з'явилось фото, на якому Вільямс під час свого виступу показує середній палець в одну з камер, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію.

Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.