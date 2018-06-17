Захисник збірної Мексики встановив унікальне досягнення за всю історію чемпіонатів світу

Рафаель Маркес

Оборонець Мексики Рафаель Маркес зіграв на п'ятому чемпіонаті світу у своїй кар'єрі.

39-річний футболіст вийшов на поле в переможному матчі з Німеччиною (0:1).

Таким чином, екс-футболіст Барселони став третім гравцем за всю історію, який зіграв на п'яти Мундіалях.

Раніше досягти такого результату вдавалося двом футболістам: Антоніо Карбахалю (1950-1966) і Лотару Маттеусу (1982-1998).

Нагадаємо, що Мексика ще за півроку до матчу з німцями розробила тактику на гру.