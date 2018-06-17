Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
516 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 22:36
Захисник збірної Мексики встановив унікальне досягнення за всю історію чемпіонатів світу
|Рафаель Маркес
Оборонець Мексики Рафаель Маркес зіграв на п'ятому чемпіонаті світу у своїй кар'єрі.
39-річний футболіст вийшов на поле в переможному матчі з Німеччиною (0:1).
Таким чином, екс-футболіст Барселони став третім гравцем за всю історію, який зіграв на п'яти Мундіалях.
Раніше досягти такого результату вдавалося двом футболістам: Антоніо Карбахалю (1950-1966) і Лотару Маттеусу (1982-1998).
Нагадаємо, що Мексика ще за півроку до матчу з німцями розробила тактику на гру.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій