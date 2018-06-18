Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією

Криштіану Роналду

Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду у матчі проти збірної Іспанії розігнався до 40 км/год.

Про це повідомляє португальська преса.

Зірка світового футболу у свої 33 роки залишається в прекрасній фізичній формі.

У матчі чемпіонату світу з Іспанією, Роналду не тільки зробив хет-трик, але й показав спринтерську швидкість в одній із атак португальців.

Підопічні Фернанду Сантуша вибігли в контратаку після невдалого розіграшу кутового іспанцями, і Криштіану розігнався до 40 км / ч, отримавши пас перед штрафним майданчиком червоної фурії.

Після цього Роналду віддав передачу на Гонсалу Гедеша, однак той не зміг довести атаку до розуму.

Для порівняння: восьмикратний олімпійський чемпіон в бігу на короткі дистанції Усейн Болт розганявся до 45 км/год, пише Soccer.ru.

Нагадаємо, що матч між Іспанією та Португалією закінчився результативною нічиєю.

Раніше повідомлялося, що Де Хеа обурений тим, що іспанці не підтримали його після курйозного голу від Роналду.