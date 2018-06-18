Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією
|Криштіану Роналду
Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду у матчі проти збірної Іспанії розігнався до 40 км/год.
Про це повідомляє португальська преса.
Зірка світового футболу у свої 33 роки залишається в прекрасній фізичній формі.
У матчі чемпіонату світу з Іспанією, Роналду не тільки зробив хет-трик, але й показав спринтерську швидкість в одній із атак португальців.
Підопічні Фернанду Сантуша вибігли в контратаку після невдалого розіграшу кутового іспанцями, і Криштіану розігнався до 40 км / ч, отримавши пас перед штрафним майданчиком червоної фурії.
Після цього Роналду віддав передачу на Гонсалу Гедеша, однак той не зміг довести атаку до розуму.
Для порівняння: восьмикратний олімпійський чемпіон в бігу на короткі дистанції Усейн Болт розганявся до 45 км/год, пише Soccer.ru.
Нагадаємо, що матч між Іспанією та Португалією закінчився результативною нічиєю.
Раніше повідомлялося, що Де Хеа обурений тим, що іспанці не підтримали його після курйозного голу від Роналду.
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