Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту. ВІДЕО

збірна Саудівської Аравії

Двигун літака, у якому летіла збірна Саудівської Аравії загорівся під час польоту.

Збірна Саудівської Аравії не без проблем долетіла до Ростова-на-Дону на матч другого туру групового етапу ЧС-2018 з Уругваєм.

При цьому літак приземлився в штатному режимі, ніхто не постраждав.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.

Нагадуємо, що у першому колі ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії з розгромним рахунокм поступилася росіянам.

Раніше повідомлялося, що на нашому сайті вже є анонс матчу Росія-Єгипет.