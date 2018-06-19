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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 00:22
Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту. ВІДЕО
|збірна Саудівської Аравії
Двигун літака, у якому летіла збірна Саудівської Аравії загорівся під час польоту.
Збірна Саудівської Аравії не без проблем долетіла до Ростова-на-Дону на матч другого туру групового етапу ЧС-2018 з Уругваєм.
При цьому літак приземлився в штатному режимі, ніхто не постраждав.
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.
Нагадуємо, що у першому колі ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії з розгромним рахунокм поступилася росіянам.
Раніше повідомлялося, що на нашому сайті вже є анонс матчу Росія-Єгипет.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій