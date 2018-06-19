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19.06.2018  00:22

Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту. ВІДЕО

збірна Саудівської Аравії

Двигун літака, у якому летіла збірна Саудівської Аравії загорівся під час польоту.

Збірна Саудівської Аравії не без проблем долетіла до Ростова-на-Дону на матч другого туру групового етапу ЧС-2018 з Уругваєм.

При цьому літак приземлився в штатному режимі, ніхто не постраждав.

Нагадуємо, що у першому колі ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії з розгромним рахунокм поступилася росіянам.

Раніше повідомлялося, що на нашому сайті вже є анонс матчу Росія-Єгипет.





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