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20.06.2018  11:35

Наставника збірної Єгипту звільнять, як тільки завершиться Мундіаль

Ектор Купер

Аргентинський фахівець Ектор Купер покине пост головного тренера збірної Єгипту після закінчення чемпіонату світу 2018 року.

Про це повідомляє Al-Watan.

Збірна Єгипту зберігає лише теоретичні шанси на вихід у плей-офф ЧС-2018. 

Єгипетська футбольна асоціація оголосить про відставку Купера і всього тренерського штабу після завершення матчу третього туру групового етапу, в якому фараони зіграють з Саудівською Аравією, пише Dynamomania.

Нагадаємо, що збірна Єгипту програла росіянам.

До цього фараони поступилися уругвайцям.





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