Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 11:35
Наставника збірної Єгипту звільнять, як тільки завершиться Мундіаль
|Ектор Купер
Аргентинський фахівець Ектор Купер покине пост головного тренера збірної Єгипту після закінчення чемпіонату світу 2018 року.
Про це повідомляє Al-Watan.
Збірна Єгипту зберігає лише теоретичні шанси на вихід у плей-офф ЧС-2018.
Єгипетська футбольна асоціація оголосить про відставку Купера і всього тренерського штабу після завершення матчу третього туру групового етапу, в якому фараони зіграють з Саудівською Аравією, пише Dynamomania.
Нагадаємо, що збірна Єгипту програла росіянам.
До цього фараони поступилися уругвайцям.
Читай також
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій