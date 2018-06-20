Наставника збірної Єгипту звільнять, як тільки завершиться Мундіаль

Ектор Купер

Аргентинський фахівець Ектор Купер покине пост головного тренера збірної Єгипту після закінчення чемпіонату світу 2018 року.

Про це повідомляє Al-Watan.

Збірна Єгипту зберігає лише теоретичні шанси на вихід у плей-офф ЧС-2018.

Єгипетська футбольна асоціація оголосить про відставку Купера і всього тренерського штабу після завершення матчу третього туру групового етапу, в якому фараони зіграють з Саудівською Аравією, пише Dynamomania.

Нагадаємо, що збірна Єгипту програла росіянам.

До цього фараони поступилися уругвайцям.