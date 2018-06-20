Франція - Перу: анонс матчу ЧС-2018
21 червня відбудеться поєдинок у групі С, в якому зійдуться збірні Франції та Перу.
У першому турі Франція дотиснула Австралію, а Перу поступилася Данії, хоча у першому таймі Крістіан Куева не реалізував 11-метровий та й взагалі за статистичними показниками латиноамериканці перевершили опонента.
Тож перуанцям конче необхідно брати очки із фаворитом ЧС-2018.
Взагалі команда з Південної Америки показала непоганий футбол і точно не розчарувала. Єдине чого забракло інкам для гарного настрою після першої за 36 років грі на світовій першості - результату.
Франція теж не показала усього, на що здатна ця команда. За потенціалом, тренерською думкую - французи учасники півфінальних протистоянь.
Чемпіонат світу-2018
Груповий етап
Група С
2-й тур
21 червня, 18:00, Єкатеринбург, Єкатєрінбург-Арена.
Франція - Перу
Матчі на ЧС-2018
Франція - Австралія - 2:1, Перу - Данія - 0:1.
Нагадаємо, що 21 червня у цій групі також зіграють Данія та Австралія.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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20.06.2018
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