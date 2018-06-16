Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
241 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
16.06.2018  16:44

Збірна Франції обіграла Австралію на ЧС: історичний пенальті, досягнення Мбаппе, міцні сокерруз. ВІДЕО


16 червня збірна Франції обіграла Австралію у напружному матчі 1-го туру ЧС-2018.

Два голи у цьому поєдинку було забито із пенальті, а переможний та у певному сенсі рятівний м'яч записав на свій рахунок зірковий Поль Погба. 

Крім вищезгаданих подій у протистоянні французів та австралійців потрібно видзначити і момент історії. Так, стало те, задля чого у високих кабінетах ввели зміни у правила та запровадили систему VAR для полегшення життя командам та суддям: Джош Рісдон наче вибив м'яч із-під ноги Кіліана Мбаппе, тобто вибив чисто, але позаяк форвард впав, момент викликав певні питання. Тож після звернення до відеоарбітра, було прийняте рішення призначити 11-метровий.  

 

Що стосується самого поєдинку, то австралійці очікувано стали грати від оборони, зробивши найбільший акцент на те, щоб не дати французам, які люблять атакувати, створювати та реалізовувати моменти. Соккеруз грали доволі надійно, у першу чергу завдяки хорошій фізичній готовності. У певний момент - наприкінці першого тайму - це змусило триколірних брати паузу у своєму наступі. 

Здавалося, що австралійці "попливуть" після такого емоційного напруження. Але команді прийшов на допомогу француз - захисник Самуель Юмтіті зіграв у штрафній рукою, а харизматичний Міле Єдинак реалізував пенальті. 

Але Франція дотиснули опонента, який поплатився за те, що сів занадто низько у захисті - Погба увімкнув свою гармату і влучив. Проте і для цього моменту знадобилася допомога техніки - гол підтвердила система автоматичного взяття воріт, яка працює вже декілька років. 

Наступний тур у групі С відбудеться 21 червня: австралійці зіграють проти данців, а французи екзаменуватимуть Перу. 

Нагадаємо, 16 червня Данія зіграє із Перу.

Відео голів матчу ви можете подивитися на нашому каналі у Телеграм.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група С

16 червня

Франція - Австралія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58, пенальті Грізманн, 1:1 - 62, пенальті Єдинак, 2:1 - 80 Погба. 

Франція - Льоріс, Павар, Варан, Умтіті, Люка Ернандес, Толіссо (Матюїді, 78), Канте, Погба, Мбаппе, Грізманн (Жиру, 70), Дембеле (Набіл Фекір, 70).

Австралія - Райан, Рісдон, Сейнсбері, Мілліган, Бехич, Леккі, Єдинак, Муй, Круз (Арзані, 84), Рогіч (Ірвайн, 72), Неббаут (Юрич, 64).

Попередження: Леккі (13), Рісдон (57), Толіссо (76), Бехич (87).





Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
18:06
ЧС-2018. Перу - Данія: стартові склади команд
18:02
ЧС-2018. Казка ісландців триває: вікінги здобули нічию у грі проти Аргентини
17:40
Бокс. Далакян і Тайен провели церемонію зважування. ВІДЕО
17:14
Футбол. Колишній нападник української збірної розповів, як збирається модернізувати гру Вереса
16:50
Футбол. Карпати демонстраційно підтримали ув'язненого українського режисера. ФОТО
16:44
ЧС-2018. Збірна Франції обіграла Австралію на ЧС: історичний пенальті, досягнення Мбаппе, міцні сокерруз. ВІДЕО
16:28
Футбол. Неймар: Я найкращий футболіст на планеті
16:15
Бокс. Далакян спрогнозував результат свого наступного поєдинку
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!