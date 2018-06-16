Збірна Франції обіграла Австралію на ЧС: історичний пенальті, досягнення Мбаппе, міцні сокерруз. ВІДЕО





16 червня збірна Франції обіграла Австралію у напружному матчі 1-го туру ЧС-2018.

Два голи у цьому поєдинку було забито із пенальті, а переможний та у певному сенсі рятівний м'яч записав на свій рахунок зірковий Поль Погба.

Крім вищезгаданих подій у протистоянні французів та австралійців потрібно видзначити і момент історії. Так, стало те, задля чого у високих кабінетах ввели зміни у правила та запровадили систему VAR для полегшення життя командам та суддям: Джош Рісдон наче вибив м'яч із-під ноги Кіліана Мбаппе, тобто вибив чисто, але позаяк форвард впав, момент викликав певні питання. Тож після звернення до відеоарбітра, було прийняте рішення призначити 11-метровий.

Що стосується самого поєдинку, то австралійці очікувано стали грати від оборони, зробивши найбільший акцент на те, щоб не дати французам, які люблять атакувати, створювати та реалізовувати моменти. Соккеруз грали доволі надійно, у першу чергу завдяки хорошій фізичній готовності. У певний момент - наприкінці першого тайму - це змусило триколірних брати паузу у своєму наступі.

Здавалося, що австралійці "попливуть" після такого емоційного напруження. Але команді прийшов на допомогу француз - захисник Самуель Юмтіті зіграв у штрафній рукою, а харизматичний Міле Єдинак реалізував пенальті.

Але Франція дотиснули опонента, який поплатився за те, що сів занадто низько у захисті - Погба увімкнув свою гармату і влучив. Проте і для цього моменту знадобилася допомога техніки - гол підтвердила система автоматичного взяття воріт, яка працює вже декілька років.

Наступний тур у групі С відбудеться 21 червня: австралійці зіграють проти данців, а французи екзаменуватимуть Перу.

Нагадаємо, 16 червня Данія зіграє із Перу.

Відео голів матчу ви можете подивитися на нашому каналі у Телеграм.

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Група С

16 червня

Франція - Австралія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58, пенальті Грізманн, 1:1 - 62, пенальті Єдинак, 2:1 - 80 Погба.

Франція - Льоріс, Павар, Варан, Умтіті, Люка Ернандес, Толіссо (Матюїді, 78), Канте, Погба, Мбаппе, Грізманн (Жиру, 70), Дембеле (Набіл Фекір, 70).

Австралія - Райан, Рісдон, Сейнсбері, Мілліган, Бехич, Леккі, Єдинак, Муй, Круз (Арзані, 84), Рогіч (Ірвайн, 72), Неббаут (Юрич, 64).

Попередження: Леккі (13), Рісдон (57), Толіссо (76), Бехич (87).