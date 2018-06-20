Уругвай здолав Саудівську Аравію

В другому турі ЧС-2018 збірна Уругваю з мінімальним рахунком переграла команду Саудівської Аравії.

Таким чином, Уругвай разом з Росією буде грати у плей-офф.

Як відомо, раніше Португалія мінімально виграла у Марокко.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

Уругвай - Саудівська Аравія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 23 Суарес