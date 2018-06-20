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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 19:51
Уругвай здолав Саудівську Аравію
В другому турі ЧС-2018 збірна Уругваю з мінімальним рахунком переграла команду Саудівської Аравії.
Таким чином, Уругвай разом з Росією буде грати у плей-офф.
Як відомо, раніше Португалія мінімально виграла у Марокко.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
Уругвай - Саудівська Аравія 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 23 Суарес
#POR 1:0 #MAR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 червня 2018 р.
Марокканцы атаковали-атаковали, но и так не смогли отыграться. Вс1 решил гол Роналду в самом начале#PORMAR pic.twitter.com/xoxUCZvsGb
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій