Мессі провалив поєдинок проти Хорватії

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не допоміг своїй команді в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Хорватії.

Лідер аргентинців пробив по воротах всього лише один раз.

Lionel Messi's shots vs. #ISL: 11



Lionel Messi's shots vs. #CRO: 1



Feast and famine: 0 goals. pic.twitter.com/TxewGfUWav