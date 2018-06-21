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144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 23:56
Мессі провалив поєдинок проти Хорватії
|Ліонель Мессі
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не допоміг своїй команді в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Хорватії.
Лідер аргентинців пробив по воротах всього лише один раз.
Lionel Messi's shots vs. #ISL: 11— Squawka Football (@Squawka) 21 червня 2018 р.
Lionel Messi's shots vs. #CRO: 1
Feast and famine: 0 goals. pic.twitter.com/TxewGfUWav
В першій грі турніру зі збірною Ісландії Мессі атакував ворота суперника 11 разів.
26-го червня збірна Аргентини проведе матч проти команди Нігерії.
Раніше стало відомо, кого визнали найкращим гравцем матчу Аргентина - Хорватія.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій