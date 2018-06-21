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21.06.2018  23:56

Мессі провалив поєдинок проти Хорватії

Ліонель Мессі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не допоміг своїй команді в матчі групового етапу ЧС-2018 проти Хорватії.

Лідер аргентинців пробив по воротах всього лише один раз.

В першій грі турніру зі збірною Ісландії Мессі атакував ворота суперника 11 разів.

26-го червня збірна Аргентини проведе матч проти команди Нігерії.

Раніше стало відомо, кого визнали найкращим гравцем матчу Аргентина - Хорватія.





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