Бразилія - Коста-Рика: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
|Уболівальники селесао очікують перемогу від своїх улюбленців/twitter.com/cbf_futebol
22 червня о 15:00 на стадіоні Санкт-Петербург Арена відбудеться матч групи Е на чемпіонаті світу між збірними Бразилії та Коста-Рики.
Обидві команди мають перед очною зустріччю не дуже гарний настрій - бразильці зіграли унічию 1:1 із Швейцарією, а костариканці взагалі програли Сербії 0:1.
Правда бразильці показали непогано командну дисципліну, що не може не радувати вболівальників команди.
Тож можна припустити, що у протистоянні із представником Центральної Америки Неймар та Ко все-таки наберуть три очки. Ну не віриться, що після невдачі Аргентини, Перу селесао не зможуть підтримати марку футболу з Південної Америки.
Але при цьому, можна припустити, що бразильці зекономлять сили на наступні ігри (сподіваємося, що саме ігри, а не ігру, адже команда має йти в 1/8 фіналу).
Тож пропонуємо перевірити "тотал менше 2,5". На цю подію у букмекерській конторі Фаворит можна поставити із коефіцієнтом 2,01. Тим більше, що розгромні перемоги бразильців на костариканцями залишилися у минулому - дві останні зустрічі команд завершилися із рахунком 1:0.
Бразилія - Коста-Рика
Прогноз Чемпіона: 1:0
Ставки БК Фаворит: 1,21 - 6,75 - 17,75
Очні зустрічі: 07.10. 2011. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1, 05.09.2015. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій