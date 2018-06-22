Бразилія - Коста-Рика: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

Уболівальники селесао очікують перемогу від своїх улюбленців/twitter.com/cbf_futebol

22 червня о 15:00 на стадіоні Санкт-Петербург Арена відбудеться матч групи Е на чемпіонаті світу між збірними Бразилії та Коста-Рики.

Обидві команди мають перед очною зустріччю не дуже гарний настрій - бразильці зіграли унічию 1:1 із Швейцарією, а костариканці взагалі програли Сербії 0:1.

Правда бразильці показали непогано командну дисципліну, що не може не радувати вболівальників команди.

Тож можна припустити, що у протистоянні із представником Центральної Америки Неймар та Ко все-таки наберуть три очки. Ну не віриться, що після невдачі Аргентини, Перу селесао не зможуть підтримати марку футболу з Південної Америки.

Але при цьому, можна припустити, що бразильці зекономлять сили на наступні ігри (сподіваємося, що саме ігри, а не ігру, адже команда має йти в 1/8 фіналу).

Тож пропонуємо перевірити "тотал менше 2,5". На цю подію у букмекерській конторі Фаворит можна поставити із коефіцієнтом 2,01. Тим більше, що розгромні перемоги бразильців на костариканцями залишилися у минулому - дві останні зустрічі команд завершилися із рахунком 1:0.

Бразилія - Коста-Рика

Прогноз Чемпіона: 1:0

Ставки БК Фаворит: 1,21 - 6,75 - 17,75

Очні зустрічі: 07.10. 2011. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1, 05.09.2015. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.