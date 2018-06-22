Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
318 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.06.2018  08:15

Бразилія - Коста-Рика: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

Уболівальники селесао очікують перемогу від своїх улюбленців/twitter.com/cbf_futebol 

22 червня о 15:00 на стадіоні Санкт-Петербург Арена відбудеться матч групи Е на чемпіонаті світу між збірними Бразилії та Коста-Рики.

Обидві команди мають перед очною зустріччю не дуже гарний настрій - бразильці зіграли унічию 1:1 із Швейцарією, а костариканці взагалі програли Сербії 0:1.

Правда бразильці показали непогано командну дисципліну, що не може не радувати вболівальників команди. 

Тож можна припустити, що у протистоянні із представником Центральної Америки Неймар та Ко все-таки наберуть три очки. Ну не віриться, що після невдачі Аргентини, Перу селесао не зможуть підтримати марку футболу з Південної Америки. 

Але при цьому, можна припустити, що бразильці зекономлять сили на наступні ігри (сподіваємося, що саме ігри, а не ігру, адже команда має йти в 1/8 фіналу). 

Тож пропонуємо перевірити "тотал менше 2,5". На цю подію у букмекерській конторі Фаворит можна поставити із коефіцієнтом 2,01. Тим більше, що розгромні перемоги бразильців на костариканцями залишилися у минулому - дві останні зустрічі команд завершилися із рахунком 1:0. 

Бразилія - Коста-Рика

Прогноз Чемпіона: 1:0

Ставки БК Фаворит: 1,21 - 6,75 - 17,75

Очні зустрічі: 07.10. 2011. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1, 05.09.2015. ТМ. Коста-Рика - Бразилія - 0:1. 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





Останні публікації
21.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
20.06.2018 - Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин

Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
Усі публікації
Новини
09:55
Футбол. Віце-президент Маріуполя пояснив, чому команда гратиме в Лізі Європи на одеському стадіоні
09:39
ЧС-2018. Корея - Мексика: анонс матчу ЧС-2018
09:20
ЧС-2018. Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії
08:56
Баскетбол. Український 21-річний баскетболіст гратиме за Лос-Анджелес Лейкерс
08:37
ЧС-2018. Тренер Аргентини: Не треба порівнювати Роналду й Мессі, в збірній унікальність Лео зникає
08:15
ЧС-2018. Бразилія - Коста-Рика: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
07:59
ЧС-2018. Нігерія - Ісландія: де дивитися матч ЧС-2018
07:43
ЧС-2018. Бельгія - Туніс: анонс матчу ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
21.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!