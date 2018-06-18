Фаворит не справжній? Неймар і Ко не змогли переграти швейцарців у першому матчі на ЧС-2018. ВІДЕО

Зіркова Бразилія задовольнилася нічиєю у грі з міцною Швейцарією

Стівен Цубер відправляє м'яч у ворта Аліссона

Збірна Бразилії задовольнилася лише нічією в стартовому матчі ЧС-2018 з командою Швейцарії.

На старті поєдинку пентакампіони володіли невеликою перевагою, і як наслідок на 20-й хвилині Коутінью філігранним ударом вивів фаворитів ЧС уперед.

Навіть після пропущеного голу швейцарці не втратили віру у власні сили й продовжили грати у свою гру. І як наслідок, на 50-хв Шакірі виконав чудовий кутовий, а Стівен Цубер головою під перекладину зрівняв рахунок.

Бразильці й надалі володіли ігровою перевагою, більше контролювали м'яч, створювали напівмоменти, але цього виявилося недостатнім для перемоги. Слід додати, що наприкінці поєдинку бразильці могли вирвати перемогу зусиллями Фірміно, але гравець Ліверпуля на 82-й хвилині пробив вище воріт, а на на 90-й прекрасно зіграв голкіпер швейцарців Янн Зоммер.

Зазначимо, що за бразильців увесь матч зіграв екс-футболіст Шахтаря Вілліан, а інший колишній гірник Фернандінью вийшов на заміну на 60-й хвилині.

Таким чином збірна Бразилія втратила очки слідом за іншими фаворитами турніру - Іспанією, Аргентиною та Німеччиною.

Нагадаємо, що інша гра у групі E між Коста-Рикою та Сербією закінчилася мінімальною перемогою балканців (1:0).

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

17 червня

Бразилія - Швейцарія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 20 Коутіньо, 1:1 - 50 Цубер

Бразилія – Аліссон, Данило, Тіаго Сілва, Міранда, Марсело, Паулінью (Ренато Аугусто, 67), Каземіро (Фернандінью, 60), Коутінью, Вілліан, Габриел Жезус (Фірміно, 79), Неймар.

Швейцарія – Зоммер, Ліхтштайнер (Ланг, 87), Шер, Аканджи, Родрігес, Бехрамі (Закарія, 71), Джака, Шакірі, Джемаїлі, Цубер, Сеферович (Емболо, 80).

Попередження: Ліхтштайнер (31), Каземіро (47), Шер (65), Бехрамі (68).