Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
54 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  00:51

Фаворит не справжній? Неймар і Ко не змогли переграти швейцарців у першому матчі на ЧС-2018. ВІДЕО

Зіркова Бразилія задовольнилася нічиєю у грі з міцною Швейцарією
Стівен Цубер відправляє м'яч у ворта Аліссона

Збірна Бразилії задовольнилася лише нічією в стартовому матчі ЧС-2018 з командою Швейцарії.

На старті поєдинку пентакампіони володіли невеликою перевагою, і як наслідок на 20-й хвилині Коутінью філігранним ударом вивів фаворитів ЧС уперед.

Навіть після пропущеного голу швейцарці не втратили віру у власні сили й продовжили грати у свою гру. І як наслідок, на 50-хв Шакірі виконав чудовий кутовий, а Стівен Цубер головою під перекладину зрівняв рахунок.

Бразильці й надалі володіли ігровою перевагою, більше контролювали м'яч, створювали напівмоменти, але цього виявилося недостатнім для перемоги. Слід додати, що наприкінці поєдинку бразильці могли вирвати перемогу зусиллями Фірміно, але гравець Ліверпуля на 82-й хвилині пробив вище воріт, а на на 90-й прекрасно зіграв голкіпер швейцарців Янн Зоммер.

Зазначимо, що за бразильців увесь матч зіграв екс-футболіст Шахтаря Вілліан, а інший колишній гірник Фернандінью вийшов на заміну на 60-й хвилині.

Таким чином збірна Бразилія втратила очки слідом за іншими фаворитами турніру - Іспанією, Аргентиною та Німеччиною.

Нагадаємо, що інша гра у групі E між Коста-Рикою та Сербією закінчилася мінімальною перемогою балканців (1:0).

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

17 червня

Бразилія - Швейцарія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 20 Коутіньо, 1:1 - 50 Цубер

Бразилія – Аліссон, Данило, Тіаго Сілва, Міранда, Марсело, Паулінью (Ренато Аугусто, 67), Каземіро (Фернандінью, 60), Коутінью, Вілліан, Габриел Жезус (Фірміно, 79), Неймар.

Швейцарія – Зоммер, Ліхтштайнер (Ланг, 87), Шер, Аканджи, Родрігес, Бехрамі (Закарія, 71), Джака, Шакірі, Джемаїлі, Цубер, Сеферович (Емболо, 80).

Попередження: Ліхтштайнер (31), Каземіро (47), Шер (65), Бехрамі (68).





Читай також
Бельгія - Панама: анонс матчу ЧС-2018
Ісландія вистояла проти Аргентини на ЧС-2018: Мессі поки що не такий, як Роналду. ВІДЕО
Збірна Франції обіграла Австралію на ЧС: історичний пенальті, досягнення Мбаппе, міцні сокерруз. ВІДЕО
Система VAR в дії: Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО
Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС
Останні публікації
17.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
00:51
ЧС-2018. Фаворит не справжній? Неймар і Ко не змогли переграти швейцарців у першому матчі на ЧС-2018. ВІДЕО
17.06.2018
23:49
Бокс. Далакян переміг Тайєна технічним нокаутом
23:20
Футбол. Півзахисник Динамо чекає зустрічі з Хацкевичем для вирішення долі в команді
22:55
ЧС-2018. Бразилія сенсаційно втратила очки зі Швейцарією
22:36
ЧС-2018. Захисник збірної Мексики встановив унікальне досягнення за всю історію чемпіонатів світу
22:10
Футбол. Ігор Суркіс зробив комплімент Кріштіану Роналду
21:44
ЧС-2018. Тренер Мексики: План на гру ми розробили ще шість місяців тому
21:28
ЧС-2018. Льов: Не знаю, чому чемпіони світу не виходять з групи. У нас такого не буде
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!