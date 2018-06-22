Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними





У 2-му турі групи D ЧС-2018 збірна Хорватії поставила на коліна збірну Аргентину, та, що там поставила на коліна, принизила. Принизила так, як аргентинців ще не принижували ніколи з часів, коли албіселесте закріпилися серед топ-збірних світового футболу.

У чому ж причина такого провалу? На скромну думку автора цих рядків, головна причина зубожілої гри збірної Аргентини - Ліонель Мессі. Чому саме Мессі? Спробуємо розібратися.

1. Лідерські якості.

Мессі так і не вдалося стати справжнім лідером альбіселесте. Як би це не звучало банальним, але чемпіонати світу зазвичай виграють команди, які мають у своїх лавах лідера-вожака. Одна справа грати в системі Барселони, поруч з Хаві та Іньєстою, а зовсім інша справа грати поза цією системою.

2. Харизма.

Дуже важко назвати Ліонеля по-справжньому харизматичною особистістю. Звісно, харизма - це щось таке, що неможливо помацати руками і навіть складно описати. Звичайно ж Мессі є іконою для аргентинських і не лише уболівальників. Але, як показує життя, цього замало.

3. Залежність команди.

Маючи в своєму розпорядженні гравців топ-рівня, гра аргентинців дуже залежна від Мессі. Скажу більше, партнери лідера Барселони по збірній дуже залежні від Мессі на ментальному рівні, що й заважає їм демонстувати свою майстерність. Ось вам простий приклад, у 2-му таймі гри проти Ісландії, гравці Аргентини просто віддавали м'яч Ліонелю в надії на те, що він сам вирішить долю гри. І це з Ісландією.

4. Авторитет.

Так-так, саме авторитет Мессі, який направлений зовсім і в інше русло. Це і не потрапляння до заявки збірної лідера Інтера Мауро Ікарді (саме через рішення 10-го номера), це і повна деградація головного тренера Хорхе Сампаолі, як особистості, який був змушений перебудовувати гру команди під Мессі.

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