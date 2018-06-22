Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
2137 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.06.2018  10:59

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними

У 2-му турі групи D ЧС-2018 збірна Хорватії поставила на коліна збірну Аргентину, та, що там поставила на коліна, принизила. Принизила так, як аргентинців ще не принижували ніколи з часів, коли албіселесте закріпилися серед топ-збірних світового футболу.

У чому ж причина такого провалу? На скромну думку автора цих рядків, головна причина зубожілої гри збірної Аргентини - Ліонель Мессі. Чому саме Мессі? Спробуємо розібратися.

1. Лідерські якості.

Мессі так і не вдалося стати справжнім лідером альбіселесте. Як би це не звучало банальним, але чемпіонати світу зазвичай виграють команди, які мають у своїх лавах лідера-вожака. Одна справа грати в системі Барселони, поруч з Хаві та Іньєстою, а зовсім інша справа грати поза цією системою.

2. Харизма.

Дуже важко назвати Ліонеля по-справжньому харизматичною особистістю. Звісно, харизма - це щось таке, що неможливо помацати руками і навіть складно описати. Звичайно ж Мессі є іконою для аргентинських і не лише уболівальників. Але, як показує життя, цього замало.

3. Залежність команди.

Маючи в своєму розпорядженні гравців топ-рівня, гра аргентинців дуже залежна від Мессі. Скажу більше, партнери лідера Барселони по збірній дуже залежні від Мессі на ментальному рівні, що й заважає їм демонстувати свою майстерність. Ось вам простий приклад, у 2-му таймі гри проти Ісландії, гравці Аргентини просто віддавали м'яч Ліонелю в надії на те, що він сам вирішить долю гри. І це з Ісландією.

4. Авторитет.

Так-так, саме авторитет Мессі, який направлений зовсім і в інше русло. Це і не потрапляння до заявки збірної лідера Інтера Мауро Ікарді (саме через рішення 10-го номера), це і повна деградація головного тренера Хорхе Сампаолі, як особистості, який був змушений перебудовувати гру команди під Мессі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua




Читай також
Збірна Росії отримала 20 мільйонів доларів за вихід із групи на ЧС-2018
Мбаппе встановив унікальне досягнення на ЧС-2018
Ще одне унікальне досягнення було встановлене на ЧС-2018
Мати Мессі: Лєо страждає та плаче
Андрій Русол: Це останній ЧС для Мессі та Роналду? Не впевнений, вони нас ще порадують
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕО
Останні публікації
22.06.2018
ЧС-2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
 
21.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
20.06.2018 - Андрій Твердохліб
ЧС-2018

Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин

Збірна Росії забронювала собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018, але далі цієї стадії росіянам пройти не вдасться
 
Усі публікації
Новини
14:12
ЧС-2018. Бразилія - Коста-Рика: стартові склади команд
13:51
Футбол. Арсенал Київ орендував стадіон Динамо
13:35
Футбол. Президент ФК Полтава: Розпустив команду через дії ФФУ
13:11
ЧС-2018. Марадона: Мессі - не лідер. Він фотографувався з козлом, але для початку нехай щось виграє
12:50
Баскетбол. Генменеджер Лейкерс: Михайлюк - крутий хлопець і відмінний шутер
12:33
Футбол. Екс-гравець Ювентуса очолив київський Арсенал
12:15
ЧС-2018. Тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення
11:54
Баскетбол. Михайлюк: У Лейкерс чекають моїх кидків
Усі новини

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.06.2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!