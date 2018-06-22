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181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 20:03
Збірна Нігерії впевнено взяла 3 очки в матчі з Ісландією
Дубль Муси приносить нігерійцям перемогу над збірною Ісландії у другому турі групового раунду ЧС-2018.
Обидва м'ячі були забиті в другому таймі, на 49 та 75 хвилинах відповідно.
Відзначимо, що Сігурдссон не забив пенальті.
Як відомо, у першому колі нігерійці поступилися хорватам.
У свою чергу, Ісландія неочікувано здобула нічиюз аргентинцями.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група D
22 червня
Нігерія – Ісландія 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 49 А. Муса, 2:0 - 75 А. Муса
#CRO are guaranteed to be Group D winners, but who will join them?— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 22 июня 2018 г.
A massive win for #NGA means it is all to play for! #NGAISL pic.twitter.com/Fdlqqfsl4v
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