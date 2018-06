Збірна Нігерії впевнено взяла 3 очки в матчі з Ісландією

Дубль Муси приносить нігерійцям перемогу над збірною Ісландії у другому турі групового раунду ЧС-2018.

Обидва м'ячі були забиті в другому таймі, на 49 та 75 хвилинах відповідно.

Відзначимо, що Сігурдссон не забив пенальті.

Як відомо, у першому колі нігерійці поступилися хорватам.



У свою чергу, Ісландія неочікувано здобула нічиюз аргентинцями.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група D

22 червня

Нігерія – Ісландія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 49 А. Муса, 2:0 - 75 А. Муса

#CRO are guaranteed to be Group D winners, but who will join them?



A massive win for #NGA means it is all to play for! #NGAISL pic.twitter.com/Fdlqqfsl4v