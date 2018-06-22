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22.06.2018  20:03

Збірна Нігерії впевнено взяла 3 очки в матчі з Ісландією

 

Дубль Муси приносить нігерійцям перемогу над збірною Ісландії у другому турі групового раунду ЧС-2018.

Обидва м'ячі були забиті в другому таймі, на 49 та 75 хвилинах відповідно.

Відзначимо, що Сігурдссон не забив пенальті.

Як відомо, у першому колі нігерійці поступилися хорватам.

У свою чергу, Ісландія неочікувано здобула нічиюз аргентинцями.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група D

22 червня

Нігерія – Ісландія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 49 А. Муса, 2:0 - 75 А. Муса





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