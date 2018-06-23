Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
486 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 22:37
Збірна Німеччини у фантастичній кінцівці здобуває перемогу над Швецією
|Марко Ройс святкує перший гол
У другому турі ЧС-2018 збірна Німеччини перемагає Швецію з рахунком 2:1.
На 32-ій хвилині шведи несподівано вийшли вперед.
На початку другого тайму зусиллями Марко Ройса Німеччина зрівняла рахунок.
На 82-ій хвилині Німеччина залишилася в меншості, але до кінця гри шведи так і не змогли реалізувати чисельну перевагу.
У той же час на 90+5 хвилині поєдинку Тоні Кроос забиває переможний м'яч.
Як відомо, у першому турі Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці.
У свою чергу, корейці поступилися шведам із мінімальним рахунком.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група F
23 червня
Німеччина – Швеція 1:1 (0:1, 2:1)
Голи: 0:1 - 32 Тойвонен, 1:1 - 46 Марко Ройс, 2:1 - 90+5 Кроос
Football, eh?#GERSWE pic.twitter.com/PWPS9s0UtQ— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 червня 2018 р.
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23.06.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій