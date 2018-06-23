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23.06.2018  22:37

Збірна Німеччини у фантастичній кінцівці здобуває перемогу над Швецією

Марко Ройс святкує перший гол

У другому турі ЧС-2018 збірна Німеччини перемагає Швецію з рахунком 2:1.

На 32-ій хвилині шведи несподівано вийшли вперед.

На початку другого тайму зусиллями Марко Ройса Німеччина зрівняла рахунок.

На 82-ій хвилині Німеччина залишилася в меншості, але до кінця гри шведи так і не змогли реалізувати чисельну перевагу.

У той же час на 90+5 хвилині поєдинку Тоні Кроос забиває переможний м'яч.

Як відомо, у першому турі Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці.

У свою чергу, корейці поступилися шведам із мінімальним рахунком.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група F

23 червня

Німеччина – Швеція 1:1 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 - 32 Тойвонен, 1:1 - 46 Марко Ройс, 2:1 - 90+5 Кроос





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