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18.06.2018  18:32

Швеція перемогла Корею: жовто-сині ламають неприємну традицію, рахунок 1:0 стає популярним на ЧС-2018. ВІДЕО


18 червня на чемпіонаті світу збірна Швецію мінімально обіграла Корею завдяки голу з 11-метрової позначки від штатного пенальтиста команди Андреаса Гранквіста.

Знову на допомогу суддям прийшла система VAR, завдяки якій і було призначено пенальті усередині другого тайму гри. 

Шведи спромоглися зламати неприємну для себе традицію програвати у стартових поєдинках Мундіалей. Ця тенденція тривала протягом 7 турнірів, а востаннє шведи виграли на старті у 1958 на домашній першості. Тоді, на хвилиночку, вони дійшли до фіналу, де програли чудовій Бразилії із ще зовсім молодим Пеле. 

Збірна Кореї за підсумком матчу втратила провідного захисника Пак Чу Хо, який отримав травму і не зміг продовжити матч. Судячи з усього для нього чемпіонат завершено. Більше того, Кім Мін У, який вийшов на заміну замість постраждалого, і привіз пенальті у свої ворота. 

Що стосується шведів, то вони не зможуть розраховувати у наступному матчі на лідера центру поля Себастьяна Ларссона. 

Жовто-сині заробили важливі три очки і разом з Мексикою, яка напередодні несподівано здолала німців, очолила турнірну таблицю у групі F. Наступний поєдинок вони проведуть 23 червня проти Німеччини, а Корея гратиме із мексиканцями. 

Що ж, рахунок 1:0 стає популярним на Мундіалі-2018: рівно половина ігор завершилася саме мінімальною перемогою однієї з команд. 

Також важливо зазначити, що у таких поєдинках їхню долю вирішує удосконалена система суддівства. Проте, не завжди футболісти користуються нагодою - так, було у матчі Перу - Данія, де хоч і було призначено пенальті після відеоперегляду епізоду, але перуанці його просто не реалізували.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група F

18 червня

Швеція - Корея - 1:0 (0:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 65, пенальті Гранквіст.

Швеція - Ольсен, Люстіг, Янссон, Гранквіст, Аугустінссон, Классон, Ларссон (Свенссон, 81), Екдаль (Гільємарк, 71), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телін, 77).

Корея - Чжо Хен У, Лі Ен, Чжан Хен Су, Кім Ен Гвон, Пак Чу Хо (Кім Мін У, 28), Лі Чже Сон, Кі Сон Ен, Ку Чжа Чхоль (Лі Син У, 72), Хван Хі Чхан, Кім Син Ук (Чжон У Ен, 66), Сон Хин мін.

Попередження: Кім Син Ук (12), Хван Хі Чхан (55), Классон (61).





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