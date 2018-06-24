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24.06.2018  09:55

Герой Німеччини Кроос: Треба мати яйця, щоб так провести другий тайм

Тоні Кроос

Збірна Німеччини провела хороший другий тайм у матчі зі шведами (2:1), хоч і поступалася в рахунку.

Про це сказав півзахисник бундестіму Тоні Кроос.

"Ми, може, багатьох би порадували, якби вилетіли з чемпіонату світу, але так легко ми вам цю радість не доставимо", - заявив гравець.

"Звичайно, пропущений гол на моїй совісті, але коли за матч віддаєш 400 передач, таке може трапитися. Але треба ж мати яйця, щоб потім так провести другий тайм", - підкреслив німець.

"Тепер потрібно відпочити, перемогти корейців і впевнено виходити в плей-офф", - цитує Крооса Р-Спорт.

Нагадаємо, що Тоні Кроос вртяував Німеччину від вильоту з ЧС-2018 неймовірним ударом зі штрафного на 90+5 хвилині в грі зі Швецією.

Пізніше наставник Швеції висловив обурення щодо надмірної радості німців.





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