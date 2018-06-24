Герой Німеччини Кроос: Треба мати яйця, щоб так провести другий тайм
|Тоні Кроос
Збірна Німеччини провела хороший другий тайм у матчі зі шведами (2:1), хоч і поступалася в рахунку.
Про це сказав півзахисник бундестіму Тоні Кроос.
"Ми, може, багатьох би порадували, якби вилетіли з чемпіонату світу, але так легко ми вам цю радість не доставимо", - заявив гравець.
"Звичайно, пропущений гол на моїй совісті, але коли за матч віддаєш 400 передач, таке може трапитися. Але треба ж мати яйця, щоб потім так провести другий тайм", - підкреслив німець.
"Тепер потрібно відпочити, перемогти корейців і впевнено виходити в плей-офф", - цитує Крооса Р-Спорт.
Нагадаємо, що Тоні Кроос вртяував Німеччину від вильоту з ЧС-2018 неймовірним ударом зі штрафного на 90+5 хвилині в грі зі Швецією.
Пізніше наставник Швеції висловив обурення щодо надмірної радості німців.
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