Німеччина - Швеція: бундесмашина була на краю прірви, але фантастичний штрафний Крооса перевернув усе з ніг на голову. ВІДЕО

Німці в драматичному матчі здобули вольову перемогу та повернулися у гру





У найдраматичнішому, на даний момент, матчі ЧС-2018 збірна Німеччини в меншості на 95-й хвилині вирвала перемогу у шведів.

Після поразки в першому турі від Мексики керманич німців Йоахім Льов вніс серйозні корективи в стартовий склад команди.

Травмованого Хеммельса в центрі захисту замінив Рудігер. Зліва в захисті зі стартових хвилин з'явився Ектор. Місце Хедіри в старті зайняв хавбек Баварії Руди, а Озіла замінив Марко Ройс.

Гра розпочалася з атак бундесманшафт і вже на 3-й хвилині Юліан Дракслер міг виводити німців уперед, але захисники шведів зуміли заблокувати удар хавбека ПСЖ. Напору німців вистачило не надовго і ближче до першої третини матчу шведи зуміли вирівняти гру. На 13-й Берг мав чудову для взяття воріт, але удар у шведа не вийшов і Мануель Нойер легко відвів загрозу.

На 31-й хвилині вимушену заміну зробив тренер збірної Німеччини Йоахім Льов: Себастьян Руди отримав пошкодження і замівсть нього на полі з'явився Їлкай Гюндоган. А вже за хвилину шведи відкрили рахунок. Ола Тойвонен після чудового пасу з глибини вискочив віч-на-віч з Нойером і майстерно перекинув кіпера Баварії (1:0). В кінцівці першого тайму німці хоч і продовжували атакувати, але виглядали розгубленими. На 45-й хвилині Джером Боатенг пробивав по воротах, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Ольсена. А у додані хвилині чудовий момент мали футболісти швецької збірної - Маркус Берг пробивав головою, але Нойер виявився на висоті.

Другий тайм розпочався з шалених атак бундесмашини і вже на 48 хвилині Марко Ройс, дещо кострубатим ударом коліном, зрівняв рахунок. На 51-й хвилині Мюллер пробив головою мимо цілі. Через 5 хвилин Йонас Ектор наносив удар по воротах Ольсена, але кіпер шведів зіграв холоднокровно. На 81-й хвилині Тімо Вернер пробив набагато вище воріт. А на 82-й хвилині матчу німці залишилися в меншості. Джером Боатенг отримав другу жовту картку за грубий підкат ззаду. На 83-й хвилині чудово зіграв Мануель Нойер, парирувавши удар Томаса Гранквіста головою.

А на 88-й хвилині фантастичний сейв здійснив Робін Ольсен. Маріо Гомес виграв повітряну боротьбу в Гранквіста, але воротар шведів зіграв шедеврально, витягнувши "мертвий" м'яч. На 92-й хвилині, вийшовший на заміну Юліан Брандт, міг принести німцям перемогу, але після фантастичного пострілу нападника Байера м'яч потрапив у стійку воріт.

Тоні Кроос приносить перемогу Німеччині

На 5-й додані хвилині німці здобули право на штрафний і Тоні Кроос обігравшись в дотик з Марко Ройсом відпрвив м'яч у дальню дев'ятку швецьких воріт.

2:1 на користь німців і діючі чемпіони світу повертаються у гру.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи F Корея - Мексика, перемогу святкували нащадки ацтеків.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група F

23 червня

Німеччина – Швеція 1:1 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 - 32 Тойвонен, 1:1 - 46 Марко Ройс, 2:1 - 90+5 Кроос

Німеччина – Нойер, Кімміх, Боатенг, Рюдігер, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Мюллер, Ройс, Дракслер (Гомес, 46), Вернер.

Швеція – Ольсен, Люстіг, Лінделеф, Гранквіст, Аугустінссон, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Екдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвідетті, 78), Берг (Телін, 90).

Попередження: Екдаль (52), Боатенг (71), Ларссон (90).

Вилучення: Боатенг (82).