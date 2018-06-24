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24.06.2018  11:33

Польща - Колумбія: де дивитися матч ЧС-2018

 

24 червня на чемпіонаті світу в групі Н зіграють збірні Польщі та Колумбії.

Початок гри - о 21:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Польща - Колумбія.

У першому турі Польща поступилася Сенегалу.





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