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183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 11:33
Польща - Колумбія: де дивитися матч ЧС-2018
24 червня на чемпіонаті світу в групі Н зіграють збірні Польщі та Колумбії.
Початок гри - о 21:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Польща - Колумбія.
У першому турі Польща поступилася Сенегалу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій