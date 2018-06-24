Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
512 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.06.2018  16:10

Маскерано розповів про стосунки збірної Аргентини з головним тренером команди

Хав'єр Маскерано

У футболістів збірної Аргентини нормальні стосунки з керманичем команди Хорхе Сампаолі.

У цьому запевнив півзахисник латиноамериканців Хав'єр Маскерано.

"У нас нормальні стосунки з Хорхе Сампаолі. Якщо є якесь невдоволення, то їх треба висловити, а не займатися лицемірством. Ми не повинні тримати все в собі, оскільки це може позначитися на грі команди", - сказав гравець.

"Звичайно, той галас, який виник навколо збірної, не може позитивно позначитися на команді. Але я не маю наміру спростовувати чутки, це неконтрольований потік", - цитує Маскерано ТАСС.

Нагадаємо, що Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією.

Раніше повідомлялося, що тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення.





Читай також
Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією
Давайте не прикидатися: Марадона зробив важливу заяву щодо збірної Аргентини та Мессі
Ісландія програла Нігерії та перевернула ситуацію у групі з Аргентиною. ВІДЕО
Мессі, чао! Фанати Бразилії присвятили пісню провальній збірній Аргентині. ВІДЕО
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
Усі публікації
Новини
17:57
Регбі. Збірна України програла у фіналі домашнього ЧЄ
17:39
ЧС-2018. Японія – Сенегал: стартові склади команд
17:21
Футбол. Захисник Динамо, який повернувся з оренди, тренується з молодіжкою
16:51
ЧС-2018. Англія і Панама забили сім голів на двох
16:30
Пляжний футбол. Збірна України здолала Німеччину у відборі Євроліги з пляжного футболу і виграла групу
16:10
ЧС-2018. Маскерано розповів про стосунки збірної Аргентини з головним тренером команди
15:55
Теніс. Ястремська поступилася у фіналі британського стотисячника
15:39
Футбол. Салах став почесним громадянином Чечні. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!