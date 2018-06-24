Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
512 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 16:10
Маскерано розповів про стосунки збірної Аргентини з головним тренером команди
|Хав'єр Маскерано
У футболістів збірної Аргентини нормальні стосунки з керманичем команди Хорхе Сампаолі.
У цьому запевнив півзахисник латиноамериканців Хав'єр Маскерано.
"У нас нормальні стосунки з Хорхе Сампаолі. Якщо є якесь невдоволення, то їх треба висловити, а не займатися лицемірством. Ми не повинні тримати все в собі, оскільки це може позначитися на грі команди", - сказав гравець.
"Звичайно, той галас, який виник навколо збірної, не може позитивно позначитися на команді. Але я не маю наміру спростовувати чутки, це неконтрольований потік", - цитує Маскерано ТАСС.
Нагадаємо, що Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією.
Раніше повідомлялося, що тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення.
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій