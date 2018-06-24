Маскерано розповів про стосунки збірної Аргентини з головним тренером команди

Хав'єр Маскерано

У футболістів збірної Аргентини нормальні стосунки з керманичем команди Хорхе Сампаолі.

У цьому запевнив півзахисник латиноамериканців Хав'єр Маскерано.

"У нас нормальні стосунки з Хорхе Сампаолі. Якщо є якесь невдоволення, то їх треба висловити, а не займатися лицемірством. Ми не повинні тримати все в собі, оскільки це може позначитися на грі команди", - сказав гравець.

"Звичайно, той галас, який виник навколо збірної, не може позитивно позначитися на команді. Але я не маю наміру спростовувати чутки, це неконтрольований потік", - цитує Маскерано ТАСС.

Нагадаємо, що Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією.

Раніше повідомлялося, що тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення.