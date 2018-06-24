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24.06.2018  19:08

Уругвай - Росія: анонс матчу ЧС-2018

 

Уругвай - Росія

Група А, 3-й тур

25 червня, 17:00

Самара Арена, Самара

Головний арбітр: Маланг Дідьє (Сенегал)
Асистенти: Джібріль Камара і Ель-Хаджі Самба (обидва - Сенегал)
Резервний арбітр: Бамлак Вейеса (Ефіопія)

У 3-му турі квартету А в боротьбі за 1 місце в групі зійдуться збірні Уругваю та Росії. Хоча обидві команди вже вирішили завдання виходу в 1/8, але боротьба в матчі буде не лише за солодні призові від ФІФА, а й за більш прийнятного суперника в першій стадії плей-офф. Господарі Мундіалю мають кращу різницю забитих/пропущених м'ячів тому їх влаштує і нічия.

Нагадаємо, що представники групи А в 1/8 фіналу потрапляють на команди з групи В де виступають Іспанія та Португалія.

До звітної гри команди підходять без дискваліфікацій, а ось в лазареті росіян знаходиться Алан Дзагоєв, хоча лікарі збірної обіцяють його повернення найближчими днями. В уругвайців під питанням участь у зустрічі захисника Хіменеса. Звісно ж не виключена й ротація складу, перед іграми плей-офф.

Травмовані: Хіменес (Уругвай), Дзагоєв (Росія)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади:

Уругвай: Фернандо Муслера - Мартін Касерес, Хосе Хіменес, Дієго Годін, Дієго Лаксальт, Карлос Санчес, Лукас Торрейра, Родріго Бентанкур, Джорджіан Де Арраскаета, Луїс Суарес, Едінсон Кавані.

Росія: Ігорь Акінфєєв - Маріо Фернандес, Ілья Кутєпов, Сєргєй Ігнашевіч, Юрій Жирков, Роман Зобнін, Юрій Газінскій. Алєксандр Самєдов, Алєксандр Головін, Дєніс Черишев, Артьом Дзюба.

Слова:

Максі Перрейра (захисник збірної Уругваю): "Ми хочемо фінішувати на першому місці в групі, щоб поліпшити загальну картину того, що команда показала на турнірі"

Станіслав Чєрчєсов (головний тренер збірної Росії): "Обидві команди через майбутній матч підготуються до плей-офф. Але залишилося вирішити, хто які місця посядуть. Ми хочемо стати першими в групі"

Цікавий факт: 

Збірна Уругваю виграла всі чотири матчі чемпіонату світу, в яких забивав Луїс Суарес, але програла обидві зустрічі, в яких відзначився Едінсон Кавані.

Нагадаємо, що у другому турі Уругвай мінімально здолав Саудівську Аравію, а Росія впевнено перемогла Єгипет.





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