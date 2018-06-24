Аргентинський тренер: Потрібно вигнати Мессі зі збірної

Ліонель Мессі

Ліонеля Мессі потрібно вигнати зі збірної Аргентини.

Про це заявив відомий аргентинський тренер Рікардо Карус Ломбарді, який працював в Тігре та інших клубах.

"Мессі з'їв сімох тренерів. Є відчуття, що він зіграв погано навмисно, щоб чинити тиск на Хорхе Сампаолі. Потрібно вигнати Мессі зі збірної", - зазначив тренер.

"Він не піклується ні про що і грає наперекір головному тренеру. Ліонель завжди хоче бути оточеним гравцями, які йому подобаються, а не кращими гравцями", - цитує Ломбарді tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією.

Також Чемпіон писав, чому Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини.