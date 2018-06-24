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583 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 22:05
Аргентинський тренер: Потрібно вигнати Мессі зі збірної
|Ліонель Мессі
Ліонеля Мессі потрібно вигнати зі збірної Аргентини.
Про це заявив відомий аргентинський тренер Рікардо Карус Ломбарді, який працював в Тігре та інших клубах.
"Мессі з'їв сімох тренерів. Є відчуття, що він зіграв погано навмисно, щоб чинити тиск на Хорхе Сампаолі. Потрібно вигнати Мессі зі збірної", - зазначив тренер.
"Він не піклується ні про що і грає наперекір головному тренеру. Ліонель завжди хоче бути оточеним гравцями, які йому подобаються, а не кращими гравцями", - цитує Ломбарді tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією.
Також Чемпіон писав, чому Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини.
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