Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
196 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.06.2018  21:46

Колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві

Нванкво Кану

Колишній форвард Арсенала Нванкво Кану був пограбований в московському аеропорту Шереметьєво.

До столиці Росії нігерієць прилетів з Лондона, а вже звідти мав намір відправитися в Калінінград, де з ним і стався цей неприємний інцидент.

Слідству швидко вдалося знайти злодіїв. Ними виявилися вантажники аеропорту. У них вже вилучили викрадені гроші, якій найближчим часом повернуть законному власнику.

У Калінінград Кану прямував з метою відвідати матч збірної Нігерії проти Хорватії, який відбудеться 16 червня, пише ТАСС.

Як відомо, раніше голкіпер збірної Німеччини дізнався, чи зможе зіграти на Мундіалі.

Також була інформація, що більше п'яти тисяч українців купили квитки на матчі ЧС в Росії.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:50
Футбол. Фред і Тайсон допомогли Бразилії виграти у Хорватії. Інші контрольні матчі збірних
23:41
Футбол. Тренер збірної Бразилії не сумнівається, що трансфера Фреда відбудеться найближчим часом
23:15
Футбол. Олександрія підпише захисника, який був дискваліфікований через допінг
22:52
Футбол. Роналду на ЧС до Росії приїде з бодігардом
22:36
Бокс. Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим
22:11
Бокс. Скандальний британець назвав братів Кличків лузерами
21:46
ЧС-2018. Колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві
21:30
Футбол. Шевченко: Головне було - результат
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!