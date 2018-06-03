Колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві

Нванкво Кану

Колишній форвард Арсенала Нванкво Кану був пограбований в московському аеропорту Шереметьєво.

До столиці Росії нігерієць прилетів з Лондона, а вже звідти мав намір відправитися в Калінінград, де з ним і стався цей неприємний інцидент.

Слідству швидко вдалося знайти злодіїв. Ними виявилися вантажники аеропорту. У них вже вилучили викрадені гроші, якій найближчим часом повернуть законному власнику.

У Калінінград Кану прямував з метою відвідати матч збірної Нігерії проти Хорватії, який відбудеться 16 червня, пише ТАСС.

Як відомо, раніше голкіпер збірної Німеччини дізнався, чи зможе зіграти на Мундіалі.

Також була інформація, що більше п'яти тисяч українців купили квитки на матчі ЧС в Росії.