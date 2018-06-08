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08.06.2018  08:47

Австралія бойкотуватиме ЧС-2018

 

Уряд Австралії не відправить офіційну делегацію на ЧС-2018.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп підтвердила, що влада країни не відправляться в Росію, пише ESPN.

Раніше повідомлялося, що Франція не буде бойкотувати ЧС в Росії.

Також була інформація, що легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018.





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