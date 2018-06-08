Австралія бойкотуватиме ЧС-2018

Уряд Австралії не відправить офіційну делегацію на ЧС-2018.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп підтвердила, що влада країни не відправляться в Росію, пише ESPN.

Раніше повідомлялося, що Франція не буде бойкотувати ЧС в Росії.

Також була інформація, що легендарний шахіст закликав до бойкоту Мундіалю-2018.