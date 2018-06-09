Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 22:36
Роналду з новою зачіскою прилетів на чемпіонат світу в Росії. ФОТО
|Збірна виходить з літака
Збірна Потругалії прибула до Росії на чемпіонат світу-2018.
Головна зірка команди Кріштіану Роналду трохи змінив свою зачіску перед Мундіалем.
Португальці базуватимуться в 40 кілометрах від Москви у місті Кратове.
Чемпіонат світу триватиме з 14 червня до 15 липня.
|Кріштіану Роналду
Нагадаємо, що Португалія знищила Алжир у товариському матчі.
Раніше повідомлялося, що Реал намагається розрулити ситуацію із Роналду: ЗМІ назвали ймовірну зарплату зірки.
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