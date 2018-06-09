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09.06.2018  22:36

Роналду з новою зачіскою прилетів на чемпіонат світу в Росії. ФОТО

Збірна виходить з літака

Збірна Потругалії прибула до Росії на чемпіонат світу-2018.

Головна зірка команди Кріштіану Роналду трохи змінив свою зачіску перед Мундіалем.

Португальці базуватимуться в 40 кілометрах від Москви у місті Кратове.

Чемпіонат світу триватиме з 14 червня до 15 липня.

Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що Португалія знищила Алжир у товариському матчі.

Раніше повідомлялося, що Реал намагається розрулити ситуацію із Роналду: ЗМІ назвали ймовірну зарплату зірки.





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