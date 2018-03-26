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254 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 10:12
Українські борці в Болгарії фотографувалися з російськими спортсменами
На турнірі з боротьби в Болгарії українські та російські спортсмени зробили спільне фото під слоганом "спорт поза політикою".
Фотографія була викладена на сторінці російського борця Таймураза Тігієва.
"Прямо зараз ми знаходимося на Міжнародному турнірі з вільної боротьби "Дан Колов і Нікола Петров" в Болгарії, де виступає наша Збірна! Не можу не поділитися фотографією, де наші борці на чолі з Дзамболат Іллічем Тедеєвим разом з борцями з України ще раз показали, що СПОРТ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ!", - підписав фото Тігієв.
Нагадаємо, що Міністерство спорту заборонило українським спортсменам виступати в турнірах на території Росії.
Пізніше це рішення розкритикував президент Асоціації спортивної боротьби України Ельбрус Тедеєв.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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