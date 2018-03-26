Українські борці в Болгарії фотографувалися з російськими спортсменами

На турнірі з боротьби в Болгарії українські та російські спортсмени зробили спільне фото під слоганом "спорт поза політикою".

Фотографія була викладена на сторінці російського борця Таймураза Тігієва.

"Прямо зараз ми знаходимося на Міжнародному турнірі з вільної боротьби "Дан Колов і Нікола Петров" в Болгарії, де виступає наша Збірна! Не можу не поділитися фотографією, де наші борці на чолі з Дзамболат Іллічем Тедеєвим разом з борцями з України ще раз показали, що СПОРТ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ!", - підписав фото Тігієв.

Нагадаємо, що Міністерство спорту заборонило українським спортсменам виступати в турнірах на території Росії.

Пізніше це рішення розкритикував президент Асоціації спортивної боротьби України Ельбрус Тедеєв.