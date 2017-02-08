Ультрас Металіста заявили, що фанати Райо Вальєкано воювали на Донбасі

Ультрас Металіста заявили, що фанати Райо Вальєкано, в яких конфлікт з форвардом Бетіса Романом Зозулею, воювали на стороні ДНР/ЛНР на сході України.

Про це вони написали на своєїй сторінці у facebook.

"Ми не можемо мовчки дивитися на те, як стимульовані кацапами анархо-комуністи з іспанських навколо футбольних лав відпрацьовують нафторублі.

До Роми ми ставимося з крайньою повагою за його громадянську позицію. Попри те, що до недавнього часу він був лідером нашого головного футбольного опонента ФК Дніпро, ми раді знайомству з ним в постреволюційний період і бачимо в нім однодумця і побратима.

Нас дуже злить (не засмучує, не розстроює, а саме, би***ь, злить до білого коління) ситуація з соплежуйством наших чиновників як в міністерствах, так і у ФФУ.

Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ, від Міністерства інформаційної політики і Федерації футболу України гідної і непримиренної реакції на подібні випади.

Крім того, у нас є достовірна інформація про те, що близько десятка представників ультрас Вальєкано воювали за терористів на сході України. Вони благополучно повернулися в Іспанію, були затримані поліцією і оштрафовані на якісь смішні суми за недоведеністю", ідеться в заяві фанатів.

Нагадаємо, що фанати Райо Валькаєно вступили у конфлікт із Зозулею, вважаючи, що він підтримує нацистські погляди.

Пізніше повідомлялося, що на захист Зозулі стала провідна газета Іспанії.

У Райо Валькаєно ж заявили, що якщо Зозуля не буде грати в команді, то йому не будуть виплачувати зарплату.

На захист Зозулі став лише президент ФФУ Андрій Павелко.