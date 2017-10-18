Фонсека: Перемога вимучена, але заслужена
|Пауло Фонсека
Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека вважає, що Шахтар переміг Феєнорд (1:2) цілком заслужено.
Про це він повідомив одразу після гри.
"Було дуже складно, ми добре зреагували на гол Феєнорда, почали домінувати і контратакувати", - сказав коуч.
"Після видалення Ракицького довелося трохи постраждати. Перемога вистраждана, але заслужена", - переконаний Фонсека.
"Відкритий футбол у таких матчах завжди цікавіше, це завжди видовище. Навіть удесятьох ми створювали моменти", - підкреслює спеціаліст.
"Ми тільки на початку шляху, про розклади в групі не варто думати. Фокусуємося на грі з Динамо", - підсумував португалець в ефірі Футбол 1.
Зазначимо, що Бернард вважає, що Шахтар переміг саме завдяки Фонсеці.
Як повідомлялося раніше, Боруссія Ярмоленка зіграла внічию з АПОЕЛом.
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