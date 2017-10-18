Фонсека: Перемога вимучена, але заслужена

Пауло Фонсека

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека вважає, що Шахтар переміг Феєнорд (1:2) цілком заслужено.

Про це він повідомив одразу після гри.

"Було дуже складно, ми добре зреагували на гол Феєнорда, почали домінувати і контратакувати", - сказав коуч.

"Після видалення Ракицького довелося трохи постраждати. Перемога вистраждана, але заслужена", - переконаний Фонсека.

"Відкритий футбол у таких матчах завжди цікавіше, це завжди видовище. Навіть удесятьох ми створювали моменти", - підкреслює спеціаліст.

"Ми тільки на початку шляху, про розклади в групі не варто думати. Фокусуємося на грі з Динамо", - підсумував португалець в ефірі Футбол 1.

Зазначимо, що Бернард вважає, що Шахтар переміг саме завдяки Фонсеці.

Як повідомлялося раніше, Боруссія Ярмоленка зіграла внічию з АПОЕЛом.