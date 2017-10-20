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20.10.2017  10:37

Динамо може вийти у плей-офф Ліги Європи вже в наступній грі

 Фото: ФК Динамо

Київське Динамо може отримати путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18 вже у виїзній зустрічі із Янг Бойз 2 листопада.

У разі, якщо кияни здобуть перемогу у Берні, в їхньому активі буде 10 залікових балів, що гарантує як мінімум другу сходинку на фініші. 

Якщо ж у паралельній зустрічі Партизан - Скендербеу знову не виявиться переможця (у 3-му турі команди розписали мирову 0:0), то біло-сині у випадку перемоги над Янг Бойз достроково виграють групу В, пише zbirna.com

Нагадаємо, що 19 жовтня у Києві Динамо зіграло із Янг Бойз 2:2, двічі поступавшись по ходу поєдинку.

Раніше повідомлялося, що наставник киян Олександр Хацкевич після першого кола групового турніру показав найкращий результат з усіх попередніх наставників, що керували командою у Лізі Європи.

Після зустрічі на НСК Олімпійський Хацкевич заявив, що нічия із Янг Бойз далася команді високою ціною.

 
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