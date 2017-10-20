Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, розмістившись на 8-й сходинці.
Зараз в активі українських клубів 37,533 пункти, а у бельгійців - 37,300.
Таке звершення стало можливим завдяки перемозі Шахтаря у Лізі чемпіонів, виграшу Зорі над Гертою та нічійному результату 2:2 у протистоянні Динамо та Янг Бойз.
Клуби із Бельгії, а їх на даний момент залишилося у єврокубках лише два, здобули одне очко: Андерлехт у Лізі чемпіонів поступився 0:4 ПСЖ, а у Лізі Європи Варегем розійшовся миром із нідерландським Віттесом 1:1.
Це дало Бельгії лише 0,2 пункти в рейтинг, пише 1927.kiev.ua.
Відставання України від 7-го місця в рейтингу національних асоціацій, яке займає Португалія, складає 4,715 очок.
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Тотал
|Клуби
|1
|Іспанія
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|6.714
|93.998
|7/ 7
|2
|Англія
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|8.357
|67.891
|7/ 7
|3
|Італія
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|7.333
|66.249
|6/ 6
|4
|Німеччина
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|3.428
|64.998
|6/ 7
|5
|Франція
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|5.333
|50.248
|5/ 6
|6
|Росія
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|6.600
|47.382
|4/ 5
|7
|Португалія
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|4.666
|42.248
|5/ 6
|8
|Україна
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|4.400
|37.533
|3/ 5
|9
|Бельгія
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|1.400
|37.300
|2/ 5
|10
|Туреччина
|6.700
|6.000
|6.600
|9.700
|3.400
|32.400
|3/ 5
|11
|Нідерланди
|5.916
|6.083
|5.750
|9.100
|1.900
|28.749
|2/ 5
|12
|Австрія
|7.800
|4.125
|3.800
|7.375
|5.000
|28.100
|2/ 4
Нагадаємо, що Шахтар займає друге місце у групі F Ліги чемпіонів після трьох турів.
Зоря йде другою у квартеті J Ліги Європи.
В активі киян - лідерство у групі В Ліги Європи та можливість оформити вихід у плей-офф вже у 4-му турі 2 листопада.
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