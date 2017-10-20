Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна випередила Бельгію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, розмістившись на 8-й сходинці.

Зараз в активі українських клубів 37,533 пункти, а у бельгійців - 37,300.

Таке звершення стало можливим завдяки перемозі Шахтаря у Лізі чемпіонів, виграшу Зорі над Гертою та нічійному результату 2:2 у протистоянні Динамо та Янг Бойз.

Клуби із Бельгії, а їх на даний момент залишилося у єврокубках лише два, здобули одне очко: Андерлехт у Лізі чемпіонів поступився 0:4 ПСЖ, а у Лізі Європи Варегем розійшовся миром із нідерландським Віттесом 1:1.

Це дало Бельгії лише 0,2 пункти в рейтинг, пише 1927.kiev.ua.

Відставання України від 7-го місця в рейтингу національних асоціацій, яке займає Португалія, складає 4,715 очок.



13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Тотал Клуби 1 Іспанія 23.000 20.214 23.928 20.142 6.714 93.998 7/ 7 2 Англія 16.785 13.571 14.250 14.928 8.357 67.891 7/ 7 3 Італія 14.166 19.000 11.500 14.250 7.333 66.249 6/ 6 4 Німеччина 14.714 15.857 16.428 14.571 3.428 64.998 6/ 7 5 Франція 8.500 10.916 11.083 14.416 5.333 50.248 5/ 6 6 Росія 10.416 9.666 11.500 9.200 6.600 47.382 4/ 5 7 Португалія 9.916 9.083 10.500 8.083 4.666 42.248 5/ 6 8 Україна 7.833 10.000 9.800 5.500 4.400 37.533 3/ 5 9 Бельгія 6.400 9.600 7.400 12.500 1.400 37.300 2/ 5 10 Туреччина 6.700 6.000 6.600 9.700 3.400 32.400 3/ 5 11 Нідерланди 5.916 6.083 5.750 9.100 1.900 28.749 2/ 5 12 Австрія 7.800 4.125 3.800 7.375 5.000 28.100 2/ 4

Нагадаємо, що Шахтар займає друге місце у групі F Ліги чемпіонів після трьох турів.

Зоря йде другою у квартеті J Ліги Європи.

В активі киян - лідерство у групі В Ліги Європи та можливість оформити вихід у плей-офф вже у 4-му турі 2 листопада.