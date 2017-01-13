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13.01.2017  13:27

Росія замахнулася на проведення літніх ОІ-2024 року

Росія може претендувати на проведення літньої Олімпіади в 2028 році.

Принаймні так вважає перший віце-спікер Держдуми, президент Олімпійського комітету Росії Алєксандр Жуков.

Жуков нагадав, що заявковий процес на 2024 рік завершено, столиця літньої Олімпіади-2024 буде обрана з трьох міст-кандидатів - Лос-Анджелеса, Парижа і Будапешта - у вересні цього року в Лімі.

"Тепер -- тільки на 2028 рік. Але цей процес почнеться не раніше 2020 року. Зараз важко сказати. Але чому ні? Я вважаю, цілком можна спробувати", -- сказав глава комітету.

"Не тільки Санкт-Петербург, у нас, Казань в принципі можлива. У Сочі теж можна", - додав Жуков.

Кілька років тому російські чиновники заявляли, що Санкт-Петербург можуть висунути столицею літніх Ігор 2024 року Генеральний секретар ОКР Марат Барієв відзначав, що після проведення Універсіади на Олімпійські ігри 2024 року може претендувати Казань.

Віталій Мутко, який тоді займав посаду глави Мінспорту, повідомив, що головне завдання - це не літня Олімпіада, а проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році, пише expres.ua.

Як відомо, міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.

Нагадаємо, замість Тюмені 8-й етап Кубка світу з біатлону прийме Контіолахті.

Також була інформація, що у Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту.

Крім того, раніше була інформація, що збірна Росії з лижних гонок може бути дискваліфікована через допінг.
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