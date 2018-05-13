Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1559 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 09:37
Перші слова Ломаченка після бою: Прикро, що побував у нокдауні. ВІДЕО
|Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес
Український боксер Василь Ломаченко радий перемозі над Хорхе Лінаресом, але засмучений через свої помилки на рингу.
Про це Лома сказав через півгодини після бою.
"Те, що я побував у нокдауні говорить про мої помилки, що я не до кінця виконав завданя, яке дав мені батько. Я радий, що це відбулося саме так. Це досвід, практика. Добре, що встав і довів справу до кінця", - сказав боксер.
Нагадаємо, що Ломаченко переміг Лінареса нокаутом у 10 раунді. ВІДЕО.
Також повідомлялося, що українець вперше у кар'єрі побував у нокдауні. ВІДЕО.
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