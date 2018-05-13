Перші слова Ломаченка після бою: Прикро, що побував у нокдауні. ВІДЕО

Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес

Український боксер Василь Ломаченко радий перемозі над Хорхе Лінаресом, але засмучений через свої помилки на рингу.

Про це Лома сказав через півгодини після бою.

"Те, що я побував у нокдауні говорить про мої помилки, що я не до кінця виконав завданя, яке дав мені батько. Я радий, що це відбулося саме так. Це досвід, практика. Добре, що встав і довів справу до кінця", - сказав боксер.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Лінареса нокаутом у 10 раунді. ВІДЕО.

Також повідомлялося, що українець вперше у кар'єрі побував у нокдауні. ВІДЕО.