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153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 22:59
Знаменитий американець працюватиме у Києві на поєдинку українця Далакяна
|Майкл Баффер
Знаменитий американський рінганонсер Майкл Баффер працюватиме у Києві на поєдинку українця Артема Далакяна проти тайця Сірічаї Тайєна.
Матч відбудеться у рамках першого захисту українцем свого чемпіонського титулу WBA у найлегшій вазі, який він здобув наприкінці лютого.
Про цю справді неабияку подію повідомила прес-служба Union Boxing Promotion, тоді як сам 73-річний Баффер вже підтвердив свій приїзд у Київ.
Додамо, що бій відбудеться 17 червня у Києві на вертольотному майданчику ТРЦ Парковий.
Нагадаємо, Далакян переміг американця Брайана Вілорію рішенням суддів - бій відбувся в американському Інглвуді.
Раніше Далакян розповів про свою підготовку до першого захисту титулу.
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