Знаменитий американець працюватиме у Києві на поєдинку українця Далакяна

Майкл Баффер

Знаменитий американський рінганонсер Майкл Баффер працюватиме у Києві на поєдинку українця Артема Далакяна проти тайця Сірічаї Тайєна.

Матч відбудеться у рамках першого захисту українцем свого чемпіонського титулу WBA у найлегшій вазі, який він здобув наприкінці лютого.

Про цю справді неабияку подію повідомила прес-служба Union Boxing Promotion, тоді як сам 73-річний Баффер вже підтвердив свій приїзд у Київ.

Додамо, що бій відбудеться 17 червня у Києві на вертольотному майданчику ТРЦ Парковий.

Нагадаємо, Далакян переміг американця Брайана Вілорію рішенням суддів - бій відбувся в американському Інглвуді.

Раніше Далакян розповів про свою підготовку до першого захисту титулу.