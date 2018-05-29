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29.05.2018  22:59

Знаменитий американець працюватиме у Києві на поєдинку українця Далакяна

 Майкл Баффер

Знаменитий американський рінганонсер Майкл Баффер працюватиме у Києві на поєдинку українця Артема Далакяна проти тайця Сірічаї Тайєна.

Матч відбудеться у рамках першого захисту українцем свого чемпіонського титулу WBA у найлегшій вазі, який він здобув наприкінці лютого

Про цю справді неабияку подію повідомила прес-служба Union Boxing Promotion, тоді як сам 73-річний Баффер вже підтвердив свій приїзд у Київ. 

Додамо, що бій відбудеться 17 червня у Києві на вертольотному майданчику ТРЦ Парковий. 

Нагадаємо, Далакян переміг американця Брайана Вілорію рішенням суддів - бій відбувся в американському Інглвуді

Раніше Далакян розповів про свою підготовку до першого захисту титулу.





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