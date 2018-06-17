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284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 08:51
Далакян - Тайєн: де дивитися чемпіонський бій українця 17 червня у Києві
17 червня українець Артем Далакян буде захищати свій титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).
Поєдинок відбудеться у Києві на вертольотному майданчику ТРЦ Парковий, а суперником Далакяна буде тайський боксер Сірічаї Тайєн.
Приблизний початок бою - о 21:00.
Пряму трансляцію поєдинку, а також інших боїв андеркарду можна подивитися за цим посиланням.
Зазначимо, що вперше в історії український боксер захищатиме чемпіонський титул у Києві.
Раніше повідомлялося, які бої і за яким розкладом відбудуться в андеркарді.
Напередодні у готелі Інтерконтиненталь відбулася церемонія зважування перед боєм Далакян - Тайєн.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій