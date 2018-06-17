Далакян - Тайєн: де дивитися чемпіонський бій українця 17 червня у Києві

17 червня українець Артем Далакян буде захищати свій титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Поєдинок відбудеться у Києві на вертольотному майданчику ТРЦ Парковий, а суперником Далакяна буде тайський боксер Сірічаї Тайєн.

Приблизний початок бою - о 21:00.

Пряму трансляцію поєдинку, а також інших боїв андеркарду можна подивитися за цим посиланням.

Зазначимо, що вперше в історії український боксер захищатиме чемпіонський титул у Києві.

Раніше повідомлялося, які бої і за яким розкладом відбудуться в андеркарді.

Напередодні у готелі Інтерконтиненталь відбулася церемонія зважування перед боєм Далакян - Тайєн.