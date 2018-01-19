Боруссія зіграла внічию із Гертою у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини, Ярмоленко вийшов на заміну
|Боруссія не змогла обіграти Герту/bvb.de
Дортмундська Боруссія Андрія Ярмоленка знову не змогла виграти зігравши внічию 1:1 на виїзді із Гертою у рамках 19-го туру Бундесліги.
Українець вийшов на поле на заміну на 85-й хвилині. Уже в доданий арбітром час господарі порушили правила у боротьбі з Ярмоленком у власному штрафному майданчику, проте суддівський свисток промовчав.
Дортмундці поки що тимчасово піднялися на на 3-є місці у турнірній таблиці, проте після завершення туру можуть опинитися і на 5-му.
1:1 - BVB verpasst den Sieg nach Rückstand knapp #bscbvb https://t.co/71tjdoZ2iU pic.twitter.com/OWbxeVlUce— Borussia Dortmund (@BVB) 19 січня 2018 р.
Чемпіонат Німеччини
19-й тур
Герта - Боруссія Д - 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Зельке, 1:1 - 71 Кагава.
Раніше повідомлялося, що у попередньому матчі джмелів Ярмоленко зіграв не кращим чином, змарнувавши декілька вигідних моментів.
Також у Боруссії розповіли, що очікують від Ярмоленка.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|18
|14
|2
|2
|40-12
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|30-26
|31
|+1
|3
|Боруссія Д
|19
|8
|6
|5
|40-25
|30
|-1
|4
|Шальке
|18
|8
|6
|4
|29-24
|30
|5
|Байєр
|18
|7
|7
|4
|35-26
|28
|6
|Боруссія М
|18
|8
|4
|6
|28-30
|28
|7
|Аугсбург
|18
|7
|6
|5
|28-23
|27
|8
|Гоффенгайм
|18
|7
|6
|5
|28-23
|27
|9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|21-19
|27
|10
|Ганновер
|18
|7
|5
|6
|27-28
|26
|11
|Герта
|19
|6
|7
|6
|27-27
|25
|12
|Вольфсбург
|18
|3
|11
|4
|21-21
|20
|13
|Штутгарт
|18
|6
|2
|10
|14-21
|20
|14
|Фрайбург
|18
|4
|8
|6
|18-32
|20
|15
|Майнц
|18
|4
|5
|9
|21-31
|17
|16
|Вердер
|18
|3
|7
|8
|14-21
|16
|17
|Гамбург
|18
|4
|3
|11
|15-26
|15
|18
|Кельн
|18
|2
|3
|13
|12-33
|9
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua