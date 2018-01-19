Боруссія зіграла внічию із Гертою у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини, Ярмоленко вийшов на заміну

Боруссія не змогла обіграти Герту/bvb.de

Дортмундська Боруссія Андрія Ярмоленка знову не змогла виграти зігравши внічию 1:1 на виїзді із Гертою у рамках 19-го туру Бундесліги.

Українець вийшов на поле на заміну на 85-й хвилині. Уже в доданий арбітром час господарі порушили правила у боротьбі з Ярмоленком у власному штрафному майданчику, проте суддівський свисток промовчав.

Дортмундці поки що тимчасово піднялися на на 3-є місці у турнірній таблиці, проте після завершення туру можуть опинитися і на 5-му.

Чемпіонат Німеччини

19-й тур

Герта - Боруссія Д - 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Зельке, 1:1 - 71 Кагава.

Раніше повідомлялося, що у попередньому матчі джмелів Ярмоленко зіграв не кращим чином, змарнувавши декілька вигідних моментів.

Також у Боруссії розповіли, що очікують від Ярмоленка.