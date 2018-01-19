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19.01.2018  23:29

Боруссія зіграла внічию із Гертою у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини, Ярмоленко вийшов на заміну

 Боруссія не змогла обіграти Герту/bvb.de

Дортмундська Боруссія Андрія Ярмоленка знову не змогла виграти зігравши внічию 1:1 на виїзді із Гертою у рамках 19-го туру Бундесліги

Українець вийшов на поле на заміну на 85-й хвилині. Уже в доданий арбітром час господарі порушили правила у боротьбі з Ярмоленком у власному штрафному майданчику, проте суддівський свисток промовчав. 

Дортмундці поки що тимчасово піднялися на на 3-є місці у турнірній таблиці, проте після завершення туру можуть опинитися і на 5-му.   

Чемпіонат Німеччини

19-й тур

Герта - Боруссія Д - 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Зельке, 1:1 - 71 Кагава. 

Раніше повідомлялося, що у попередньому матчі джмелів Ярмоленко зіграв не кращим чином, змарнувавши декілька вигідних моментів

Також у Боруссії розповіли, що очікують від Ярмоленка.

    І В Н П М О
  1 Баварія 18 14 2 2 40-12 44
  2 РБ Лейпциг 18 9 4 5 30-26 31
+1 3 Боруссія Д 19 8 6 5 40-25 30
-1 4 Шальке 18 8 6 4 29-24 30
  5 Байєр 18 7 7 4 35-26 28
  6 Боруссія М 18 8 4 6 28-30 28
  7 Аугсбург 18 7 6 5 28-23 27
  8 Гоффенгайм 18 7 6 5 28-23 27
  9 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 21-19 27
  10 Ганновер 18 7 5 6 27-28 26
  11 Герта 19 6 7 6 27-27 25
  12 Вольфсбург 18 3 11 4 21-21 20
  13 Штутгарт 18 6 2 10 14-21 20
  14 Фрайбург 18 4 8 6 18-32 20
  15 Майнц 18 4 5 9 21-31 17
  16 Вердер 18 3 7 8 14-21 16
  17 Гамбург 18 4 3 11 15-26 15
  18 Кельн 18 2 3 13 12-33 9

 
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