Динамо та Шахтар розійшлися миром із суперниками у спарингах. ВІДЕО

Дерліз Гонсалес забив перший гол Динамо у 2018 році/ФК Динамо

Лідери першості УПЛ донецький Шахтар та київське Динамо не обіграти своїх суперників у спарингах під час зимових зборів.

Так, донеччани зіграли 2:2 із болгарським Лудогорцем, а Динамо з рахунком 1:1 завершило зустріч із норвезьким Гаугесуном.

Для Шахтаря матч із болгарами був першим спарингом у зимову паузу. Цікаво, що за Лудогорець грав український захисник Ігор Пластун.

Що стосується Динамо, то напередодні кияни програли 0:2 Сант-Галлену, тож гол Дерліза Гонсалеса був першим для команди у 2018 році.

Тренувальні матчі

21 січня

Динамо - Гаугесунд - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Каллеваґ, 1:1 - 28 Гонсалес.

Бущан (Рудько 46), Кадар (Кендзьора 46), Миколенко (Калитвинцев 46), Бесєдін (Смирний 46), Буяльський (Хачеріді 46), Бурда (Попов 26, Пантич 67), Гонсалес (Шабанов 46), Гармаш (Піварич 46) , Ротань (Гусєв 46), Морозюк (Хльобас 46, Алексєєв 67), Вербич (Шапаренко 46).

Гаугесунд (стартовий склад): Бретвейт, Коне, Столас, Гаралсейд, Скьєрвен, Ізучукву, Каллеваґ, Гіткьяер, Тронстад, Гріндгейм, Серафін.

Шахтар - Лудогорець - 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Марселінью, 1:1 - 57 Зубков, 2:1 - 63 Феррейра, 2:2 - 70 Жоау Паулу.

Шахтар: Шевченко (Кудрик 46), Бланко Лещук (Додо 46), Ракицький (Коваленко 46), Петряк (Пихальонок 46), Патрік (Фред 14), Марлос (Зубков 46), Дентінью (Ісмаїлі 46), Тайсон (Гречишкін 46), Степаненко (Феррейра 46), Хочолава (Бернард 46), Бутко (Кривцов 46)

Лудогорец (стартовий склад): Броун, Ковачев, Вандерсон, Марселінью, Пластун, Кешер, Дяков, Аніс, Натанаеля, Сісінью, Форстер.

Раніше повідомлялося, що Олександр Хацкевич заявив, що він не зважає на результати у тренувальних матчах.

Нагадаємо, що луганська Зоря також програла перший контрольний поєдинок в Туреччині.