Динамо підтвердило підписання гравця збірної Перу





Київське Динамо повідомило про підписання контракту із перуанським захисником Карлосом Самбрано.

28-річний центрбек приєднався до Динамо із грецького ПАОКа. Раніше він виступав за німецькі Шальке, Санкт-Паулі, Айнтрахт, а також російський Рубін.

Також на рахунку Самбрано 43 поєдинки за збірну Перу, в якій він дебютував ще у 18 років.

Таким чином, Самбрано став першим перуанським футболістом у Динамо.

Деталі угоди із перуанцем поки не повідомляються, проте сам Самбрано раніше заявив, що поставив підпис під 4-річним контрактом.

Нагадаємо про те, що Динамо підпише футболіста із числа учасників ЧС-2018 повідомляв відомий журналіст Алєксєй Андронов.

Також стало відомо, що у ПАОК влітку перейде центрбек Динамо Євген Хачеріді.