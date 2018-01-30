227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 21:05
Динамо підтвердило підписання гравця збірної Перу
Київське Динамо повідомило про підписання контракту із перуанським захисником Карлосом Самбрано.
28-річний центрбек приєднався до Динамо із грецького ПАОКа. Раніше він виступав за німецькі Шальке, Санкт-Паулі, Айнтрахт, а також російський Рубін.
Також на рахунку Самбрано 43 поєдинки за збірну Перу, в якій він дебютував ще у 18 років.
Таким чином, Самбрано став першим перуанським футболістом у Динамо.
Деталі угоди із перуанцем поки не повідомляються, проте сам Самбрано раніше заявив, що поставив підпис під 4-річним контрактом.
Нагадаємо про те, що Динамо підпише футболіста із числа учасників ЧС-2018 повідомляв відомий журналіст Алєксєй Андронов.
Також стало відомо, що у ПАОК влітку перейде центрбек Динамо Євген Хачеріді.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua