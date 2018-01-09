Манчестер Сіті готовий витратити на гравця Шахтаря майже 34 мільйони євро
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред може перейти до складу Манчестер Сіті під час зимового або найближчого літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє "Manchester Evening News".
"Городяни" почали працювати над трансфером бразильця в цьому місяці, але готові почекати до літа. Очікується, що переговори проведуть взимку, а повноцінний трансфер відбудеться влітку.
Пеп Гвардіола бачить в Фреді заміну для Фернандіньо. 32-річний бразилець може скоро продовжити контракт з Ман Сіті, але тренер розраховує на купівлю більш молодого гравця.
Трансфер 24-річного Фреда оцінюється в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (33,75 млн євро), пише tribuna.com.
Сам гравець раніше заявляв, що чекає дзвінка від Хосепа Гвардіоли.
Також була інформація, що МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за Фреда.
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