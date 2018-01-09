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09.01.2018  18:41

Манчестер Сіті готовий витратити на гравця Шахтаря майже 34 мільйони євро

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред може перейти до складу Манчестер Сіті під час зимового або найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє "Manchester Evening News".

"Городяни" почали працювати над трансфером бразильця в цьому місяці, але готові почекати до літа. Очікується, що переговори проведуть взимку, а повноцінний трансфер відбудеться влітку.

Пеп Гвардіола бачить в Фреді заміну для Фернандіньо. 32-річний бразилець може скоро продовжити контракт з Ман Сіті, але тренер розраховує на купівлю більш молодого гравця.

Трансфер 24-річного Фреда оцінюється в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (33,75 млн євро), пише tribuna.com.

Сам гравець раніше заявляв, що чекає дзвінка від Хосепа Гвардіоли.

Також була інформація, що МЮ і Арсенал вступають в боротьбу за Фреда.
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