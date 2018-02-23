В Іспанії через російських фанатів помер поліцейський

Постраждалого поліцейського доправили у лікарню, проте там він помер/скріншот

У лікарні іспанського Більбао помер поліцейський, який постраждав під час бійки фанатів московського Спартака із ультрас місцевого Атлетика.

Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Перед матчем-відповіддю 1/16 фінала Ліги Європи вболівальники обох команд побилися у центрі міста та прямо перед стадіоном. В один із моментів хтось із московських гостей жбурнув у бік поліції файєр. Унаслідок чого 51-річний Іносенсіо Аріас Гарсія отримав інфаркт.

Медики намагалися врятувати життя Гарсії, проте він помер, так і не прийшовши до тями.

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Атлетик впевнено здолав Спартак, забивши у воротах москвичів три голи.

Напередодні у Харкові відбулися сутички за участю фанатаів Металіста та Шахтаря з одного боку та ультрас Роми.