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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 16:10
Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
17 березня відбуваються матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії.
Так, Депортиво вдома зіграв унічию 1:1 із Лас-Пальмасом.
Українець Максим Коваль залишився на лавці запасних, а місце у воротах Депора звично зайняв Рубен Андраде.
Напередодні Леванте переміг Ейбар у рамках 29-го туру.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
29-й тур
17 березня
Депортиво - Лас-Пальмас - 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Халілович, 1:1 - 22 Альбентоса.
#DéporLasPalmas: equisa https://t.co/pWv17uRjNX https://t.co/VRHSqWLcKs pic.twitter.com/aYD6f85vlw— RC Deportivo (@RCDeportivo) 17 березня 2018 р.
Валенсія - Алавес - 17:15
Бетіс - Еспаньол - 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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