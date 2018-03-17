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17.03.2018  16:10

Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії

 

17 березня відбуваються матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії.

Так, Депортиво вдома зіграв унічию 1:1 із Лас-Пальмасом. 

Українець Максим Коваль залишився на лавці запасних, а місце у воротах Депора звично зайняв Рубен Андраде.

Напередодні Леванте переміг Ейбар у рамках 29-го туру.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

29-й тур

17 березня

Депортиво - Лас-Пальмас - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Халілович, 1:1 - 22 Альбентоса. 

Валенсія - Алавес - 17:15

Бетіс - Еспаньол - 21:45

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