Інтер зацікавився нападником Шахтаря

Факундо Феррейра

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів міланського Інтера.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За даними видання в шорт-лист міланців також входять півзахисник Роми Кевін Стротман і форвард Халла Абель Ернандес.

При цьому пріоритетним вважається останній варіант, так як у уругвайця закінчується контракт з "тиграми", пише Спорт Экспресс.

Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста від Сампдорії.

Також була інформація, що Феррейра потрібен Болоньї.