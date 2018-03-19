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538 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 08:59
Інтер зацікавився нападником Шахтаря
|Факундо Феррейра
Нападник Шахтаря Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів міланського Інтера.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За даними видання в шорт-лист міланців також входять півзахисник Роми Кевін Стротман і форвард Халла Абель Ернандес.
При цьому пріоритетним вважається останній варіант, так як у уругвайця закінчується контракт з "тиграми", пише Спорт Экспресс.
Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста від Сампдорії.
Також була інформація, що Феррейра потрібен Болоньї.
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