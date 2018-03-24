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24.03.2018  10:58

Молодіжка отримає підсилення із національної збірної: названо прізвища гравців

 Андрій Лунін та Володимир Шепелєв (на передньому плані)/ФФУ

Одразу троє гравців національної збірної України після спарингу із Саудівської Аравії (1:1) відправиться у розташування молодіжки.

Команді Олександра Головка допоможуть воротар Андрій Лунін, а також центральні хавбеки Володимир Шепелєв та Віктор Коваленко, повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, що 27 березня молодіжна збірна України проведе важливу зустріч із Англією у Шеффілді у рамках кваліфікації Євро-2019.

Також стало відомо, що молодіжка не зможе розраховувати на Миколу Шапаренка через організаційні прорахунки.

Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.





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