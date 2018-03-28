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2882 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 08:57
Як Франція принизила Росію на очах 50 тисяч вболівальників. ВІДЕО
27 березня збірна Росії у Санкт-Петербурзі програла Франції 1:3 у товариському матчі.
Дублем відзначився Кіліан Мбаппе, а також супергол із штрафного забив Поль Погба.
У росіян гол престижу забив Фьодор Смолов.
Зазначимо, що матч відвідало близько 50 тисяч вболівальників.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд поєдинку.
Нагадаємо, у попередньому матчі Росія була розгромлена Бразилією.
Також напередодні Іспанія розбила Аргентину у товариському матчі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій