Як Франція принизила Росію на очах 50 тисяч вболівальників. ВІДЕО

27 березня збірна Росії у Санкт-Петербурзі програла Франції 1:3 у товариському матчі.

Дублем відзначився Кіліан Мбаппе, а також супергол із штрафного забив Поль Погба.

У росіян гол престижу забив Фьодор Смолов.

Зазначимо, що матч відвідало близько 50 тисяч вболівальників.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Нагадаємо, у попередньому матчі Росія була розгромлена Бразилією.

Також напередодні Іспанія розбила Аргентину у товариському матчі.